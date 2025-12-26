「雷落ちたような大きな音」衝突繰り返し7台巻き込む事故　“ひき逃げ” 20歳男を病院で発見し逮捕「よく覚えていない」　茨城・水戸市

茨城・水戸市で23日、ひき逃げの疑いで男が逮捕された。男は複数の車に次々と衝突し、事故では重傷者も出ている。警察は容疑者が車をその場に放置し、徒歩で逃げたとみて調べている。

多重事故後に逃走か…男を逮捕

茨城・水戸警察署で25日朝に撮影されたのは、頭に包帯ネットをつけた男だ。

男はひき逃げの疑いで逮捕された、刈屋洸樹容疑者（20）だ。

水戸市の交差点で23日、7台を巻き込む事故が発生していた。

取材に対し目撃者は、「雷が落ちたような大きな音がした。バーン！という音だった」と振り返っている。

刈屋容疑者はまず、19歳の女性が運転する車に衝突した後、63歳の女性の車に衝突し、重傷を負わせている。

病院で発見…容疑否認

一連の事故で、あわせて7台の車を巻き込んだ刈屋容疑者は、そのまま逃走した疑いが持たれている。事故後、市内の病院にいた刈屋容疑者を捜査員が発見した。

警察の調べに対し、刈屋容疑者は「よく覚えていません」と話し、容疑を否認しているという。

警察は刈屋容疑者が車をその場に放置し、徒歩で逃げたとみて調べている。

（「イット！」 12月25日放送より）