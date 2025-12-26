『ウルトラヒーローズEXPO』ゲネプロ公開 「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」がテレビ放送に先駆けて登場
『ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ』が、きょう26日から来年1月4日の期間、東京ドームシティ プリズムホールで開催される。25日に、ライブステージのゲネプロが公開となった。
【動画】ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー初お披露目！アーク＆ブレーザーと共闘でド迫力ヒーローショー
年末年始恒例のウルトラマンシリーズの人気イベント『ウルトラヒーローズEXPOニューイヤーフェスティバル』は、「ヒーローとつながる」をテーマに開催。イベントでは、大迫力のライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE」を毎日上演。最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』から、「ウルトラマンオメガ」や主人公ソラトのバディであるホシミ コウセイ（演：吉田晴登）が毎日登場。さらに、『ウルトラマンオメガ』の主人公・オオキダ ソラト（演：近藤頌利）、オープニング主題歌を歌うASH、エンディングテーマを歌うMindaRynが日替わりで登場し、ウルトラヒーローと一緒にステージを盛り上げる。来年1月4日の千秋楽公演にはイチドウ アユム（演：工藤綾乃）とコウセイに加え、ASHとMindaRynがライブステージに登場し、スペシャルトークショーも開催する。
今回の注目ポイントは新たなメテオカイジュウの「ガメドン」。来年1月17日に最終回を迎えるテレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』に登場するレキネス、トライガロン、ヴァルジェネスに続く第4のメテオカイジュウとなる。その力をまとった「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」が見参。来年1月24日からスタートする『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』で「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」は登場するが、放送に先駆けてステージで活躍する。
そのほか、ウルトラヒーローと記念撮影ができる「ウルトラショット」やイベント開催記念グッズから最新人気グッズを網羅した物販コーナー「ウルトラマンデパート」などを展開される。
■ライブステージあらすじ
異次元から突如現れたヤプールが、ウルトラヒーローたちの“歴史そのもの”を終わらせようと動き出した！地球ではソラトやコウセイの前にも異変が迫り、謎の言葉で記憶を揺さぶられながらも超獣軍団に立ち向かう。
しかし、絶体絶命の中、2人の絆は共鳴し、オメガは新たな姿へと覚醒する！そして、みんなの声が時空を越えた仲間たちにも…！ヤプール＆ザ・キングダムの大軍勢との大決戦。
会場のみんなの“ウルトラチャージ”が勝敗を左右する、超時空スーパーバトルが今始まる！
【動画】ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー初お披露目！アーク＆ブレーザーと共闘でド迫力ヒーローショー
年末年始恒例のウルトラマンシリーズの人気イベント『ウルトラヒーローズEXPOニューイヤーフェスティバル』は、「ヒーローとつながる」をテーマに開催。イベントでは、大迫力のライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE」を毎日上演。最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』から、「ウルトラマンオメガ」や主人公ソラトのバディであるホシミ コウセイ（演：吉田晴登）が毎日登場。さらに、『ウルトラマンオメガ』の主人公・オオキダ ソラト（演：近藤頌利）、オープニング主題歌を歌うASH、エンディングテーマを歌うMindaRynが日替わりで登場し、ウルトラヒーローと一緒にステージを盛り上げる。来年1月4日の千秋楽公演にはイチドウ アユム（演：工藤綾乃）とコウセイに加え、ASHとMindaRynがライブステージに登場し、スペシャルトークショーも開催する。
そのほか、ウルトラヒーローと記念撮影ができる「ウルトラショット」やイベント開催記念グッズから最新人気グッズを網羅した物販コーナー「ウルトラマンデパート」などを展開される。
■ライブステージあらすじ
異次元から突如現れたヤプールが、ウルトラヒーローたちの“歴史そのもの”を終わらせようと動き出した！地球ではソラトやコウセイの前にも異変が迫り、謎の言葉で記憶を揺さぶられながらも超獣軍団に立ち向かう。
しかし、絶体絶命の中、2人の絆は共鳴し、オメガは新たな姿へと覚醒する！そして、みんなの声が時空を越えた仲間たちにも…！ヤプール＆ザ・キングダムの大軍勢との大決戦。
会場のみんなの“ウルトラチャージ”が勝敗を左右する、超時空スーパーバトルが今始まる！