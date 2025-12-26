数十万の治療費に米より高い療養食「でも迎えて幸せ」心を閉ざした“シャーシャー猫”が抱っこのぬくもりを知るまで

人に慣れていない「シャーシャー猫」だけを集めた譲渡会「最強の保護猫譲渡会」（保護猫カフェねこかつ主催）。これまで4回開催され、そのたびに大きな反響を呼んできた。



では、その譲渡会で人なれしていない猫を迎えた人たちは、その後どのように猫と暮らし、どんな時間を重ねているのだろうか。



2025年5月末、第3回の譲渡会で長毛の猫・チヂミちゃん（推定3〜4歳、女の子）を迎えた田中千鶴さんに、半年が経った今の暮らしを聞いた。

寄付だけのつもりが「一目惚れ」

田中千鶴さんがチヂミちゃんと出会ったのは、2025年5月3日に開かれた第3回の「最強の保護猫譲渡会」だった。

私たち特集班が田中さんに会ったのは、その半年後、11月24日の第4回譲渡会。当日、田中さんは“チヂミの一族”とされる猫たち、多頭飼育崩壊の現場から保護された「チュクミ」や「キンパ」が参加すると聞き、会場を訪れていた。

「ネットで見て“絶対にきょうだいだ！”と思って来たんです。そっくりで、本当にかわいい」

そう笑いながらケージを覗き込む田中さんの表情は、まるで親戚の子に会いに来たようだった。

もともと田中さんはシャーシャー猫の譲渡を希望していたわけではなかった。

「この『最強の保護猫譲渡会』の存在は知っていましたが、以前は行きづらい場所での開催で。3回目からアクセスしやすい会場になったので、足を運んでみたんです」

すでに5歳の先住猫を飼っており、来場は“保護活動を応援したい”という気持ちからだった。

「先住猫も育児放棄から保護された子だったので、以前から保護活動に興味がありました。それで『お金や時間の問題で自分は活動に参加できないので、寄付して応援しよう』という気持ちで向かったので、まさかその場で譲渡を申し込むとは思ってもいませんでした」

チヂミちゃんの譲渡を申し込んだ理由は、「一目惚れ」。

「『人なれしていなくて手も出ますよ』と言われましたし、多頭飼育崩壊の現場の出身だったため、毛玉と汚れで体毛を刈られて丸ハゲの状態でした。でも、ケージの奥の方でふてくされている感じの姿が、私には本当に可愛く感じられたんです」

また、譲渡を申し込んだのは先住猫との相性を考えてのことだった。

「先住猫は『人は大好きだけど猫は見たことがない』という状態だったので、新しい子を受け入れる場合は、その子を最優先と決めていました。その点、チヂミちゃんは『猫がいっぱいいる場所にいたので猫と過ごすことには慣れています』と聞いていたので、『うちは猫だけでの留守番も多いし、私とは仲良くなれなくても2人で仲良くしてくれたら』と思ってトライアルを決めたんです」

「8割悪性」の診断と数十万円の治療費

しかしその後は、想定外のトラブルが続いた。

「覚悟はしていましたが、3カ月くらいは触ることもできませんでした。そしてある日、ひどい下痢をしてしまって。無理やり捕まえて病院に連れて行ったら『腫瘍があります』と言われたんです」

多頭飼育崩壊現場にいたチヂミちゃんは、避妊手術もされていなかった。そのような状態の猫は乳がんのリスクが上がってしまうのだという。

「検査を受けたところ、『乳腺由来の腫瘍なので8割は悪性腫瘍、つまり乳がんだと思ってください。心臓も大きいので心肥大症の疑いもあります』とお医者さんには言われました。ただ『手術を頑張ってみましょう』と後押しもしてくださって。それで実際に手術をしたら、まさかの2割の良性腫瘍で、猫と我が家のお財布が痛かっただけで済んだんです」

なでられる喜びを知った半年

手術後は「人なれが振り出しに戻ってしまい、頑張ったのを褒めてあげたくても近づけないのが歯がゆかった」そうだが、そこからチヂミちゃんの生活には少しずつ良い変化が生まれていった。

「先住猫とは時々しばき合うような関係ですけど（笑）、たまに一緒に寝たりもしています。チヂミちゃんは猫に興味があるので寄ってきてくれるんですけど、先住は『何だこいつ？』って逃げちゃう。でもそこも無理させずに、“先住ファースト”を心がけています」

時間をかけて、人との距離も縮まってきた。

「なでたり触ったりはできるようになりましたし、少しだけ抱っこもさせてくれるようになりました。特になでられるのは好きで、今は頭をぐいっと出してくるんです。優しくしてくれる人間に触れてこなかったから、『人間ってなんか怖い』と思ってた子なんだと思います」

チヂミちゃんは推定3〜4歳とされていたが、動物病院では「もう少し上かもしれない」と言われたという。

「最初は1メートルも近づくと逃げていましたけど、それが近づけるようになり、今は人間とオモチャで遊ぶのも好き。チヂミちゃんは人に遊んでもらったこともなかったから、この年齢でも遊ぶのがすごく楽しいんだと思います。あと、ものを考えるときに左足をくるくる回すクセが可愛いんですよね。人なれには3年くらいかかると思っていたので、拍子抜けしている部分もあります」

人に勧められなくても「幸せ」

「他の人にも人なれしていない猫の譲渡をおすすめしたいか」と聞くと、田中さんは少し考えてから、率直な意見を伝えてくれた。

「やっぱり猫に興味がある知人にチヂミちゃんのことを話すと、『家に来てたった3カ月で病気になるの…？』と驚かれます。数十万の治療費がかかった話も『猫ってそんなお金がかかるの？』という反応でした。保護猫には病気のリスクが高い子もいますし、軽い気持ちで迎えると飼い主と共倒れになってしまうこともあります。なので、終生飼育を本気で考えた上で迎えるべきだと思います」

最後に、「チヂミちゃんを迎えてよかったか」と尋ねると、田中さんは「良かったです。本当に幸せですね」と笑顔で即答した。

「胃腸が弱くて私のお米より高い療養食も食べているし、もう金のかかる女です（笑）。でも、だから可愛い。もう、頑張って稼ぎます！」

その譲渡会の日、ケージの隅で心を閉ざしていた1匹の猫は、ひとりの人間の深い覚悟によって、安らぎと愛情に満ちた場所を見つけたのだった。

取材・文＝古澤誠一郎

写真提供＝田中千鶴さん