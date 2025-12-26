今年のＭ−１グランプリで、１点差でファイナルに進めなかった真空ジェシカが２５日、テレビ東京「真空レンズ」で、ガクのアドリブについて「あれがなければ」と残念がった。

番組冒頭、Ｍ−１を振り返った真空ジェシカとヤーレンズ。４位の真空ジェシカと５位のヤーレンズはわずか１点差。４位の真空ジェシカと３位のドンテコルテも１点差だった。

真空ジェシカ・川北茂澄は「ガクのいいアドリブも出ましたからね」と言いだし、ガクは「悪いアドリブ！すごくいらないアドリブ出したんだよ！見事にあそこだけいらなかった」と反省。

川北は「でもそのおかげでネタ時間も短くなって」と皮肉。ガクは「長くなった！大吉先生に言われた！」と即、反応。川北は「加点、くれなかった？」ととぼけるも、ガクは「減点！ドンテコルテとも１点差だったから、あれがなければとも、思う！」と後悔していた。

Ｍ−１の審査で博多大吉はストップウォッチでネタの時間を計っており、真空ジェシカに９５点をつけた上で「ネタ時間がちょっと長めだったんで」とコメント。ネタ時間が制限時間内であれば、点数が上がった可能性がある。