『ウルトラマンオメガ』“コウセイ”吉田晴登、激動の1年を振り返る 今後の見どころはソラトとの関係「楽しみにお待ちいただければ」
『ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ』が、きょう26日から来年1月4日の期間、東京ドームシティ プリズムホールで開催される。25日にはライブステージのゲネプロが公開となった。
【写真】すごい迫力…『ウルトラヒーローズEXPO ニューイヤーフェスティバル』
年末年始恒例のウルトラマンシリーズの人気イベント『ウルトラヒーローズEXPOニューイヤーフェスティバル』は、「ヒーローとつながる」をテーマに開催。イベントでは、大迫力のライブステージ「NEW GENERATION THE LIVE」を毎日上演。最新テレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』から、「ウルトラマンオメガ」や主人公ソラトのバディであるホシミ コウセイ（演：吉田晴登）が毎日登場。さらに、『ウルトラマンオメガ』の主人公・オオキダ ソラト（演：近藤頌利）、オープニング主題歌を歌うASH、エンディングテーマを歌うMindaRynが日替わりで登場し、ウルトラヒーローと一緒にステージを盛り上げる。来年1月4日の千秋楽公演にはイチドウ アユム（演：工藤綾乃）とコウセイに加え、ASHとMindaRynがライブステージに登場し、スペシャルトークショーも開催する。
今回の注目ポイントは新たなメテオカイジュウの「ガメドン」。来年1月17日に最終回を迎えるテレビシリーズ『ウルトラマンオメガ』に登場するレキネス、トライガロン、ヴァルジェネスに続く第4のメテオカイジュウとなる。その力をまとった「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」が見参。来年1月24日からスタートする『ウルトラマン ニュージェネレーション スターズ』で「ウルトラマンオメガ ガメドンアーマー」は登場するが、放送に先駆けてステージで活躍する。
ゲネプロを終え、吉田は取材に参加。ステージの見どころを問われると「アクションと、ここでしか見ることのできない僕たちのドラマが魅力だと思います。本編では、シリアスな展開になっていますけど、そこからさかのぼって2人のほのぼのしたシーンや日常も楽しんでいただければと思います」とアピールした。息もつかせない展開となっているテレビシリーズ。今後の注目ポイントについて質問されると「1番難しい質問ですね（笑）。ソラトとコウセイが別々になってしまった。僕はメテオカイジュウを全部持っていかれた（笑）」としつつも「これから、自分のやりたいことが定まっていったコウセイが、在り方をどう求めていくのかも見どころです。ソラトとコウセイの関係もどうなっちゃうのか。2人の関係も楽しみにお待ちいただければと思います」と呼びかけた。
今年、歴史ある「ウルトラマン」シリーズに携わった。役が決まった瞬間は、大粒の涙が流れるほど喜びがあふれた。吉田は「ありがたいことに街で声を掛けていただくようになりました」とうれしそうに報告。チビっ子から「コウセイ！」と呼びかけられたそうで、吉田は「今まで、あまりなかった。すごくうれしいです」としみじみ。「『ウルトラマン』という作品の大きさを感じました。僕が生まれる前から愛されている作品。すごい作品に携わらせていただいているんだなと実感がわきました」と背筋を正した。
今年を振り返ると「激動でした。『ウルトラマン』に携わらせていただいた。『ウルトラマン』以外の作品にも携わらせていただいた。目まぐるしく。早すぎて今年は『もう終わるんだ！』と。あっという間の1年でした」と述懐。そして、来年の抱負を問われると「『この役者が出ているなら作品を見てもいいかな』と思ってもらえるような役者になっていきたいです。作品の真ん中で作品を背負う覚悟を。自分の役でいっぱいになるんじゃなくて、周りを客観的に見て支えていく視野も広げたい。『見たい』と思える役者に成長したい」と力を込めていた。
そのほか、『ウルトラヒーローズEXPO ニューイヤーフェスティバル』ではウルトラヒーローと記念撮影ができる「ウルトラショット」やイベント開催記念グッズから最新人気グッズを網羅した物販コーナー「ウルトラマンデパート」などが展開される。
