「懐かなくてもこの子を幸せに…」シャーシャー猫と“最強の飼い主”の運命の出会い。譲渡会の“顔”にもようやく春が…

人に慣れていない「シャーシャー猫」だけを集めた譲渡会「最強の保護猫譲渡会」が、2025年11月24日に東京・目白で開催された。

受け入れる側にも覚悟と経験が求められるこの譲渡会には、「この子たちにこそ幸せになってほしい」と願う、深い愛情を持つ来場者が集まった。

普段は光の当たりにくい猫たちが小さなサインを発し、それを見逃さない“最強の飼い主”と出会う…その静かで温かな現場を取材した。

“最強の飼い主”との真剣な出会い

第4回目を迎えた「最強の保護猫譲渡会」には、43頭の猫と、主催する保護猫活動団体「保護猫カフェねこかつ」のボランティアスタッフ約25人が参加した。

普段は埼玉県内のホームセンターなどで譲渡会を行うことが多い「ねこかつ」が、あえて都内の有料の会場を借り、多くの人手を割いてまでこの譲渡会を開く理由は何か。代表の梅田達也さんはこう語る。

「この『最強の保護猫譲渡会』には、買い物のついでに立ち寄る方というよりも、人なれしていない猫の譲渡会と知ったうえで、『それでも見てみたい』と思う人にこそ来てほしいと思っています」

梅田さんは、「最強の保護猫譲渡会」の“最強”という言葉に、猫だけでなく“受け入れる側も最強”であってほしいという意味を込めている。つまり、人なれしていない猫の譲渡を希望する人には、やはりそれなりの猫の知識や経験、そして覚悟が求められるわけだ。

それにもかかわらず、14時の開場と同時に30人ほどの来場者が入場し、会場はすぐに熱気に包まれた。

小さなアイコンタクトが結んだ運命の糸

会場の熱気とは対照的に、猫たちはみな固まったように動かない。

「捕まえるのも大変で、手が出る子も多いんです」とボランティアスタッフの方は話していたが、この日は威嚇の“シャー！”やパンチをする子はいない。ケージ内に敷かれたベッドの下に隠れてしまい、ほぼ姿が見えなくなっている猫も何頭もいた。

住み慣れた保護猫カフェやシェルターを離れ、知らない人たちに囲まれる状況は、猫にとって大きなストレスだ。そのため、開催時間も2時間のみと、短い。一方で、こうした猫たちは普段の譲渡会には参加できないことも多く、この特別な譲渡会が“出会いのチャンス”になるのだ。

開場から1時間ほど経つと、最初の譲渡希望者が現れた。

「もともと2頭の猫を飼っていたんですが、1頭が亡くなってしまって。残された子に寄り添える相手を探して来ました」と話す福原玲子さんが選んだのは、オス猫の「川田さん」（2021年生まれ）だった。

「子猫はすぐに貰い手が付きますが、私はこういう（人なれしていない）子たちが好きなんです。気になる子は何頭かいましたが、この子は私が『またね』と立ち去ろうとしたとき、まだこっちを見ていたんです。『連れて帰ってね』と言われた気がしました」

この譲渡会では、愛嬌を振りまく猫に人が群がるような光景は一切見られない。

代わりに、動かずに固まる猫を見つめ、「かわいいねぇ」「頑張ってるね」と優しく声をかける人が目立つ。

そんな猫たちが発する“ほんの小さなサイン”。それを受け取れる「最強の飼い主」が会場には集まっており、スタッフもその出会いを後押しするように、動かない猫たちの魅力を丁寧に伝えていた。

譲渡会の“顔”にもついに訪れた春

2頭、3頭と譲渡希望が続くなか、閉会間際に1組の希望者が名乗りを上げた。

申し込みが入ったのは、2024年2月の初回から譲渡会のチラシの主役を務めてきたオレガノ（メス・2020年生まれ）だった。

初回から参加しているということは、その間ご縁がなかったということだ。

多頭飼育崩壊現場の出身で人への警戒心は強く、3年前の保護当初は保護猫カフェのスタッフも触れることができない“上級”のシャー猫だった。最近は少しずつ人なれが進んできたというが、それでも、紹介カードに記された「人慣れてない度」は“中級”。

そんなオレガノに譲渡希望を申し出た猪爪雅也さんは、5頭の猫と暮らす猫好き。これまでにも福島県の帰宅困難区域で保護された猫など、さまざまなバックグラウンドを持つ猫たちを迎えてきた。

「会場でどっしり寝ていて、“うちの子たちと揉めなそうだな”と思ったのが決め手です。猫は“人なれしているほどかわいい”わけじゃないですし、構ってほしがる子は、うちにはもう十分いますから（笑）」

希望者たちが語る「猫の幸せ」

猪爪さんの言葉が示すように、譲渡希望者たちはみな、猫と暮らした経験が豊富。「先住猫ファースト」の姿勢も徹底している。「自分の楽しさ」よりも「猫の幸せ」を大事にするその姿勢に、「いいお家に巡り会えてよかったねえ」と感じられる方ばかりだった。

そして2017〜18年生まれの成猫（ムーラン・メス）にも、譲渡希望者が現れた。梅田さんが語っていた「一般的に不人気とされる成猫や人なれしていない猫も、実は受け入れてくれる人が多くいる」という言葉が、そのまま形になった瞬間だった。

譲渡希望者が現れ、長く世話をしてきたスタッフが涙ぐむ場面は、「猫への愛のバトン」が次の人へ静かに渡された瞬間に感じられた。

最終的に、この日譲渡希望があったのは4頭。梅田さんは、その数字に悔しさもにじませながら、こう続けた。

「子猫ばかりを集めれば半分以上の譲渡が決まることはあります。そうした譲渡会も必要ですが、『でも、それだけじゃない』と僕は思っています」

人懐っこい子猫を抱く幸せもあれば、目を合わせない猫をそっと見守る愛もある。

距離の取り方も、甘え方も、時間のかけ方も猫それぞれ。その違いに寄り添いながら暮らすことを楽しめる人が、この譲渡会には集まっていた。

