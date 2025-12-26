RIP SLYME、活動休止前に対バンライブ『Back to Back』開催決定
RIP SLYMEが、活動休止前最後の自主企画ライブとなる対バンイベント『Back to Back』を開催することを発表した。公演日は2026年2月2日、3日、17日の3日間。会場は東京・豊洲PITで、RIP SLYMEとゆかりのあるゲストアーティストとの対バン形式で実施される。対バン相手は後日発表される。
【写真多数】RIP SLYME×Gap！メンバーのお洒落な着こなし 全身ショットなど
『Back to Back』は、2026年3月をもって活動を休止するRIP SLYMEにとって、ファンとの最後の交流の場となる貴重な自主イベント。オフィシャルサイトおよびSNSを通じてチケットの先行受付がスタートしている。
RIP SLYMEは、2026年3月20日、21日、22日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催されるアリーナ公演『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』をもって活動を休止すると発表しており、こちらのチケットはすでに全日完売。今回発表された『Back to Back』は、RIP SLYMEの活動休止前の貴重な追加ライブとなる。
