【SORIN】2026 SS 1st 展示会レポート

「Innocent Chaos」

-無垢なる混沌-

このシーズン、私たちは「思春期の少女」が持つ二面性に焦点を当てます。

ピコットレースやフリルなど、可憐で無垢な装飾に加え、

あえて施されたダメージ加工やグランジなディテールで、天真爛漫さの裏にある攻撃性や毒気を表現。

「かわいらしさ」と「危うさ」、「憧れ」と「反抗心」が同居するような、

**心がまだ定まらない、感情が入り乱れる思春期の“混沌”**を、服そのものに刻み込みました。

ロマンチックなシルエットの中に潜む、ほつれ、破れ、アンバランスな装飾。

理想と現実、夢と痛みが交錯するこの季節、

洋服はただの装いではなく、心の断片を映し出す存在へ

会場の様子



お洋服をスクラップしたような造作が目を引きます。







春らしい淡色のアイテムが多いので白を基調とした内装に。

少女っぽさを思わせるサテンのピローに、バインダーの金具をあしらったユニークなオブジェ





今回一番好評だったのがこちらのコーデ

軽やかな雰囲気のモヘアのニットカーディガンとカーゴパンツは近日1/8(木)に発売予定です。

Fashion influencer’s voice

ファッション感度の高い来場者さんの着こなしをチェック



ご自身の気になるアイテムをチョイスして着用してもらいました。

chunさん/@_chunpi (MODEL/influencer)

佐藤さき（さっちょ）さん/@sakisato29 (MODEL/DJ)



Sayumiさん/＠sayumi_xy (MODEL)

木村りかこさん/@rikako_0331 (influencer) サテンのスリップドレスを目にとめる方が多数いらっしました！

STAFF SNAP

会場でのスタッフコーディネートをご紹介

トラックジャケット風のブルゾンは、ウエストのサイドがオープンになったこだわりデザイン。メンズライクなおじっぽアイテムを、バルーンシルエットで可愛らしく仕上げています。

ブルゾン : 2月下旬発売予定

ショートパンツ : 2月下旬発売予定

ソックス : 1月下旬発売予定

シアーポロシャツは、春の新作第一弾でお目見え予定。

まだ肌寒い季節には、軽やかなモヘア素材をレイヤードで取り入れるのがおすすめです。

同素材のレッグ兼アームウォーマーも展開しているので、気温に合わせて自在に調整できます。



トップス: 1月上旬発売予定

ショートパンツ : 4月上旬発売予定

レッグorアームパーツ: 1月上旬発売予定





ライムイエローのニットは、春の気分が高まる3月中旬に発売予定。

SORINらしい“ホイップクリーム”のようなデザインが、チュール素材で待望のカムバックです。



トップス: 3月中旬発売予定





今季のコレクション はいかがでしたか？

本日ご紹介いたしましたアイテムは入荷時に公式LINEにてお知らせいたしますので是非ご登録をおすすめします。



