【SORIN】2026 SS 1st 展示会レポート
2026 Spring Collection exhibition
「Innocent Chaos」
-無垢なる混沌-
このシーズン、私たちは「思春期の少女」が持つ二面性に焦点を当てます。
ピコットレースやフリルなど、可憐で無垢な装飾に加え、
あえて施されたダメージ加工やグランジなディテールで、天真爛漫さの裏にある攻撃性や毒気を表現。
「かわいらしさ」と「危うさ」、「憧れ」と「反抗心」が同居するような、
**心がまだ定まらない、感情が入り乱れる思春期の“混沌”**を、服そのものに刻み込みました。
ロマンチックなシルエットの中に潜む、ほつれ、破れ、アンバランスな装飾。
理想と現実、夢と痛みが交錯するこの季節、
洋服はただの装いではなく、心の断片を映し出す存在へ
会場の様子
お洋服をスクラップしたような造作が目を引きます。
春らしい淡色のアイテムが多いので白を基調とした内装に。
少女っぽさを思わせるサテンのピローに、バインダーの金具をあしらったユニークなオブジェ
今回一番好評だったのがこちらのコーデ
軽やかな雰囲気のモヘアのニットカーディガンとカーゴパンツは近日1/8(木)に発売予定です。
Fashion influencer’s voice
ファッション感度の高い来場者さんの着こなしをチェック
ご自身の気になるアイテムをチョイスして着用してもらいました。
chunさん/@_chunpi (MODEL/influencer)
佐藤さき（さっちょ）さん/@sakisato29 (MODEL/DJ)
Sayumiさん/＠sayumi_xy (MODEL)
木村りかこさん/@rikako_0331 (influencer) サテンのスリップドレスを目にとめる方が多数いらっしました！
STAFF SNAP
会場でのスタッフコーディネートをご紹介
トラックジャケット風のブルゾンは、ウエストのサイドがオープンになったこだわりデザイン。メンズライクなおじっぽアイテムを、バルーンシルエットで可愛らしく仕上げています。
ブルゾン : 2月下旬発売予定
ショートパンツ : 2月下旬発売予定
ソックス : 1月下旬発売予定
シアーポロシャツは、春の新作第一弾でお目見え予定。
まだ肌寒い季節には、軽やかなモヘア素材をレイヤードで取り入れるのがおすすめです。
同素材のレッグ兼アームウォーマーも展開しているので、気温に合わせて自在に調整できます。
トップス: 1月上旬発売予定
ショートパンツ : 4月上旬発売予定
レッグorアームパーツ: 1月上旬発売予定
ライムイエローのニットは、春の気分が高まる3月中旬に発売予定。
SORINらしい“ホイップクリーム”のようなデザインが、チュール素材で待望のカムバックです。
トップス: 3月中旬発売予定
今季のコレクション はいかがでしたか？
本日ご紹介いたしましたアイテムは入荷時に公式LINEにてお知らせいたしますので是非ご登録をおすすめします。
▼すべてのSORINの商品を見る