ラテン・エルサレム総大司教を務めるピエルバッティスタ・ピザバラ枢機卿が、ベツレヘムの聖誕教会にある聖カタリナ教会でのミサに出席する様子＝25日/Mussa Qawasma/Reuters

（CNN）パレスチナ自治区ヨルダン川西岸にあるイエス・キリスト生誕の地ベツレヘムで、3年ぶりにクリスマス行事が復活した。しかしイスラエルの占領下で暮らすパレスチナ住民にとっては、苦難が続く中で喜びもかき消されている。

25日にはベツレヘムの「聖誕教会」でミサが行われた。前日は広場で開かれたクリスマス行事に住民や外国人観光客が詰めかけていた。過去2年の祝賀行事は、ガザの悲惨な戦争に苦しむパレスチナ人に連帯して中止されていた。

パレスチナ人政治家のムスタファ・バルグーティ氏によると、西岸につながる道路がイスラエル軍の検問所で閉鎖されたことから、行事に参加できる人の数は限られていた。

ベツレヘムでCNNの取材に応じたバルグーティ氏は24日、「西岸は完全に包囲されている」と語り、「イスラエルが道路を封鎖して、来られない人がたくさんいた。来る余裕がない人や、移動が著しく困難な人もたくさんいる」と指摘した。

ガザの戦争激化に伴い、イスラエルが占領を続けるヨルダン川西岸でもイスラエル軍の作戦が急激にエスカレート。記録的な数のパレスチナ人住宅が破壊され、ユダヤ人入植地は前例のない規模で拡大している。パレスチナ指導部には汚職疑惑がつきまとい、意思決定は停滞している。

ヨルダン川西岸では暴力も続いており、今年だけで子ども52人を含む少なくとも233人のパレスチナ人が殺害された。国連人道問題調整事務所（OCHA）によると、犠牲者の大半はイスラエル軍の実弾使用によって殺害された。

25日にもイスラエル軍の予備兵がヨルダン川西岸で発砲した後、道路脇で祈りをささげていたパレスチナ人男性を四輪バイクではねる事件が発生した。