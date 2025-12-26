東方神起、デビュー22周年！数々の偉業で証明した“現在進行形レジェンド”の歩みに注目

東方神起が、本日（12月26日）デビュー22周年を迎えた。

2003年12月26日にデビューし、長きにわたってK-POPを代表するアーティストとして愛されてきた東方神起は、2025年も有意義な成果を収め、その存在感をさらに確かなものにした。

日本の公演市場で打ち立てた驚異的な記録から、ユンホとチャンミンそれぞれの魅力が光ったソロ活動まで、デビュー22周年を記念し、今年を彩った彼らの活躍を振り返る。

東方神起は、今年日本デビュー20周年を迎え、日本デビュー20周年記念ツアー「TOHOSHINKI 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」を成功裏に開催し、変わらぬ底力を見せつけた。本ツアーは総動員数35万人を記録し、フィナーレを飾った東京ドーム公演により「東京ドーム公演・計33回、全国ドーム公演・計92回」という前例のない記録を達成し、自身が保有していた「海外アーティスト史上、東京ドームおよび全国ドーム最多公演数」の新記録を更新した。日本公演市場における圧倒的な地位を改めて証明した。

また、『第16回 大韓民国大衆文化芸術賞』では韓流拡大への貢献が評価され、大統領表彰を受賞。20年以上にわたり韓国国内のみならずグローバル音楽市場でK-POPの地位向上を牽引してきた代表グループであることを再び証明した。

ユンホ――音楽と演技、2つの世界で見せた “真価”

ユンホは、ソロアーティストおよび俳優として目覚ましい活躍を繰り広げ、活動の幅を大きく広げた。11月5日に発売された1stフルアルバム『I-KNOW』は、アーティストであり一人の人間として“自分を理解し、成長していく過程”を真摯に描いた作品。1つのテーマを「フェイク」と「ドキュメンタリー」という2つの視点で表現した楽曲が歌詞でペアリングされ、ユンホの多層的な音楽世界をより立体的に感じることができるアルバムとなった。さらに、リスニングイベントや展示会を通じて“聴く音楽から体験する音楽へ”と広げるプロジェクトも披露し、世界中のファンから深い共感を呼んだ。

また、Disney+オリジナルシリーズ『パイン ならず者たち』では、木浦（モクポ）のチンピラ・ボルグ役を熱演。生き生きとしたキャラクター表現と自然な方言演技で強烈な存在感を示し、大きな反響を呼んだ。同作品はグローバルOTTランキング集計サイト「FlixPatrol」でDisney+世界TV番組部門9位にランクインし、韓国コンテンツ総合ランキングで18日連続1位を記録するなどの人気を獲得。俳優チョン・ユンホとしての影響力も証明した。

チャンミン――オールラウンダーとして多方面で活躍

チャンミンは今年、音楽・番組・コンテンツを横断する多彩な活動で、“オールラウンダー・アーティスト”としての存在感を確実なものにした。

デビュー初の日本ソロツアー「CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 〜The First Dining〜」は、8都市・20公演すべてが完売という快挙を達成し、驚異的なチケットパワーを証明した。さらに日本での新シングルリリースを通じて、高いボーカル力と幅広いジャンル消化力を見せ、ソロアーティストとしての成長も続けている。

チャンミンは、音楽活動のみならず、テレビ番組やYouTubeなどでも活躍。運動や料理など、さまざまなテーマで親しみやすい魅力を披露している。YouTubeコンテンツ「トクパプチプ」では、安定したMC力と軽快なトークで後輩アーティストと交流し、世代を超えて愛されている。

2026年へ――“現在進行形のレジェンド”

このように、2025年も“現在進行形のレジェンド”であることを自ら証明してみせた東方神起は、来年4月25日と26日に、3度目となる日産スタジアム公演の開催を予告した。海外アーティスト史上“初”かつ“最多”となる日産スタジアム公演という前人未到の記録を目前に控え、2026年に向けた東方神起のさらなる歩みに期待が高まっている。

