「オオカミくん」“きゃすたい”辻加純＆辻野太陸、交際を発表「アベックになりました」
【モデルプレス＝2025/12/26】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が12月25日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していたダンスインストラクターの辻野太陸と交際していることを発表した。
辻野も、辻との動画を公開し「きゃすちゃんの人生の歴史の中で、『たいり』という人と出会って良かったと思えるような存在になりたいと思います」と投稿している。
【写真】「オオカミくん」“きゃすたい”交際報告でラブラブな様子
◆“きゃすたい”、交際発表
辻は「この度、きゃすたいアベックになりました」と交際を公表。「1年前にオオカミくんに騙された時はこうなると思ってなかったけどみんなのおかげです ありがとう」と番組共演を振り返り、投稿では2人でハイテンションで踊る様子を披露した。
2人は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加し、“きゃすたい”として人気コンビニなるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月には、「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、話題を集めていた。
◆辻加純プロフィール
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルや、自身が手掛けるアイドルプロジェクト「特撮がるず」のメンバーとしても活動している。
◆辻野太陸プロフィール
たいりは、両手を上下に振る振り付けが特徴的な“カマキリダンス”でバズを引き起こした。先輩が管理する“モテない後輩”の名前で運用されているTikTokが話題で、全力で変顔をしながら踊るダンス動画などの飾らない姿が注目を集めている。2024年8月には同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加した。（modelpress編集部）
