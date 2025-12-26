ビアードパパ×いちご♡新春限定「贅沢いちご」と福袋2026が登場

新しい年のはじまりを甘く彩る、ビアードパパの期間限定シュークリームが2026年も登場します。毎年多くのファンが心待ちにする“贅沢いちご”は、いちごの魅力を存分に楽しめるご褒美スイーツ♡さらに数量限定で福袋も同時発売され、年始のお楽しみが一層広がります。家族や友人と過ごすひとときにも、自分へのプチ贅沢にもぴったりなラインナップです。

毎年人気No.1の贅沢いちご

サクサクのパイシュー生地に、北海道産生クリームのコクといちごの美味しさをギュッと閉じ込めた「贅沢いちご」。いちご好きにはたまらない濃厚で華やかな味わいが特長です。

商品名称は贅沢いちご、販売期間は2026年1月1日（木）～2月28日（土）、販売価格は290円（税込）。全国のビアードパパで販売されます。

※写真はイメージです。

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒は果実の顆粒です。

お得感たっぷり福袋2026

数量限定で登場する「ビアードパパの福袋2026」は、オリジナルトートバッグに特別割引券2,500円分とシュークリーム5個が入った充実内容。

販売価格は3,000円（税込）で、販売期間は2026年1月1日（木）～1月5日（月）※なくなり次第終了。

全国のビアードパパ（一部店舗を除く）で購入できます。福袋購入時にはビアードパパモバイルアプリのポイントも付与され、よりお得に楽しめます。

新年は甘い幸せから始めて♡

いちごの華やかな甘さに包まれる「贅沢いちご」と、ワクワクが詰まった福袋2026は、新年のスタートにふさわしい特別な存在。みんなで分け合っても、自分へのご褒美にしても笑顔が広がります♪

年始の集まりや帰省のお供に、ビアードパパの“できたて作りたて”の美味しさを選んでみてはいかがでしょうか。