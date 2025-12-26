タレントの鈴木紗理奈（48）が、25日放送のinterFM「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜後10・00）に出演。クリスマスは恋人と過ごすという日本の風潮をボヤいた。

25日放送ということから自然とクリスマスが話題となり、鈴木は「あぁー…何なん？日本のクリスマス、間違った方向に行ってるんですけど！」とボヤきがはじまり「クリスマスっちゅうのは家族の愛の時間やろ！」と訴えた。

続けて「付き合いたてのホヤホヤのさ、イルミネーション見に行って“あぁ素敵だね”って。このイルミネーション見てワンチャン私の事もさらに好きになってくれたら、ワンチャン俺のこと好きになってくれたらとかいう記念日じゃない！でもさ、恋人と一緒にいないとダメとかいうさ」とクリスマスは恋人と過ごすという日本の風潮にダメ出しした。

このボヤきに中川安奈も「何なんですかね？“クリボッチ”とかいう言葉、あれ意味分かんなくて。よくない？ほっといてって思いません？」と共感。鈴木は「すっごい思う。クリスマスに彼氏とおらなアカンって。1人は寂しいよねみたいな。家族で過ごすなら大事な1日やけど、子ども喜ぶからね」と恋人と過ごすことがセオリーになっていることに疑問を呈した。

中川が「（恋人がおらず）1人の人がSNS上で“クリボッチわらわら”みたいな自虐ネタを書くのも、もしかしてそれに勢いを…」と投げかけると、鈴木は「聞きたいねんけど、クリスマスでカップルでおる人おるんかな？」と質問。

これには中川が「一定数いると思います。クリスマスの日にお店にご飯食べに行こうと思うと、予約の電話するといっぱい。埋まってること考えると、やっぱり…」と回答し、大笑いして2人でボヤいていた。