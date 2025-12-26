「区切りの年に、ちょうどいい1本」「高すぎる時計は要らない」2026年を迎える前に選ぶハミルトンの腕時計
ハミルトン（HAMILTON）は、クラシックな背景と実用性を兼ね備えた時計ブランドとして、長く支持されてきた。派手すぎず、それでいて確かな存在感があり、年末年始の節目や自分への投資として選びやすい。ここでは10万円前後を目安に、初めてでも失敗しにくいハミルトンの定番モデルを紹介する。
【画像】「2026年はいい時計で迎えたい」10万円前後で選ぶハミルトンの定番モデル
■ベンチュラやジャズマスターなどハミルトンの定番モデル5選
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 ベンチュラ H24411732 メンズ [並行輸入品]
ハミルトンを象徴するアイコニックな三角ケースのベンチュラ。1957年誕生の名作で、腕元に個性を出したい人に向いている。スーツにもカジュアルにも合わせやすく、ギフトとしても印象に残りやすいモデルだ。
＜おすすめポイント＞
一目で分かるアイコニックなデザイン
服装を選ばずアクセントになる存在感
ギフトにも選ばれやすい定番モデル
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 正規保証 ジャズマスターオープンハートジェント 機械式自動巻き H32705731 メンズ 【正規輸入品】
文字盤からムーブメントの動きが見えるオープンハート仕様。クラシックで上品なデザインは、ビジネスシーンにもなじみやすい。初めての機械式時計としても選ばれることが多い一本。
＜おすすめポイント＞
機械式ならではの動きを視覚的に楽しめる
スーツに合わせやすい端正なデザイン
初めての自動巻きにも向いている
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 正規保証 カーキ フィールドキング 機械式自動巻き H64455533 メンズ 【正規輸入品】
ミリタリー由来のカーキ フィールドは、視認性と耐久性に優れた実用派モデル。曜日・日付表示付きで、毎日使う時計としてのバランスが良い。
＜おすすめポイント＞
視認性が高く、普段使いしやすい
カジュアルからきれいめまで対応
長く使える定番のミリタリー系デザイン
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 メンズ 機械式手巻き H69439931 メンズ 【正規輸入品】
手巻きならではの操作感を楽しめるクラシックモデル。シンプルな文字盤と程よいサイズ感で、時計そのものの魅力を味わいたい人に向いている。
＜おすすめポイント＞
手巻き式で“使う楽しさ”がある
無駄のないシンプルなデザイン
時計好きにも納得感のある一本
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 正規保証 アメリカン クラシック PSR デジタル クオーツ H52414130 ユニセックス 【正規輸入品】
1970年代の名作デジタルウォッチを現代的に復刻したPSR。クラシックとデジタルを融合したデザインで、他と被りにくい一本を探している人におすすめ。
＜おすすめポイント＞
レトロとモダンが融合したデザイン
ユニセックスで使いやすいサイズ感
セカンドウォッチとしても選びやすい
10万円前後で選べるハミルトンの時計は、価格以上の満足感と安心感がある。派手さよりも、長く使えるデザインや信頼性を重視したい人にとって、ちょうどいい選択肢と言えるだろう。2026年を迎える節目に、自分の時間に寄り添ってくれる一本を選んでみてもいい。
【画像】「2026年はいい時計で迎えたい」10万円前後で選ぶハミルトンの定番モデル
■ベンチュラやジャズマスターなどハミルトンの定番モデル5選
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 ベンチュラ H24411732 メンズ [並行輸入品]
ハミルトンを象徴するアイコニックな三角ケースのベンチュラ。1957年誕生の名作で、腕元に個性を出したい人に向いている。スーツにもカジュアルにも合わせやすく、ギフトとしても印象に残りやすいモデルだ。
一目で分かるアイコニックなデザイン
服装を選ばずアクセントになる存在感
ギフトにも選ばれやすい定番モデル
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 正規保証 ジャズマスターオープンハートジェント 機械式自動巻き H32705731 メンズ 【正規輸入品】
文字盤からムーブメントの動きが見えるオープンハート仕様。クラシックで上品なデザインは、ビジネスシーンにもなじみやすい。初めての機械式時計としても選ばれることが多い一本。
＜おすすめポイント＞
機械式ならではの動きを視覚的に楽しめる
スーツに合わせやすい端正なデザイン
初めての自動巻きにも向いている
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 正規保証 カーキ フィールドキング 機械式自動巻き H64455533 メンズ 【正規輸入品】
ミリタリー由来のカーキ フィールドは、視認性と耐久性に優れた実用派モデル。曜日・日付表示付きで、毎日使う時計としてのバランスが良い。
＜おすすめポイント＞
視認性が高く、普段使いしやすい
カジュアルからきれいめまで対応
長く使える定番のミリタリー系デザイン
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 メンズ 機械式手巻き H69439931 メンズ 【正規輸入品】
手巻きならではの操作感を楽しめるクラシックモデル。シンプルな文字盤と程よいサイズ感で、時計そのものの魅力を味わいたい人に向いている。
＜おすすめポイント＞
手巻き式で“使う楽しさ”がある
無駄のないシンプルなデザイン
時計好きにも納得感のある一本
[ハミルトン]HAMILTON 腕時計 正規保証 アメリカン クラシック PSR デジタル クオーツ H52414130 ユニセックス 【正規輸入品】
1970年代の名作デジタルウォッチを現代的に復刻したPSR。クラシックとデジタルを融合したデザインで、他と被りにくい一本を探している人におすすめ。
＜おすすめポイント＞
レトロとモダンが融合したデザイン
ユニセックスで使いやすいサイズ感
セカンドウォッチとしても選びやすい
10万円前後で選べるハミルトンの時計は、価格以上の満足感と安心感がある。派手さよりも、長く使えるデザインや信頼性を重視したい人にとって、ちょうどいい選択肢と言えるだろう。2026年を迎える節目に、自分の時間に寄り添ってくれる一本を選んでみてもいい。