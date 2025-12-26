モデルで俳優の土屋アンナ（41）が24日、Instagramを更新。ステージ4のすい臓がんで闘病していた67歳の母が亡くなったことを報告した。

【映像】土屋アンナ、若かりし頃の親子ショット

母・土屋眞弓さんはマネージャーとしてアンナを支えてきたが、2024年6月、ステージ4のすい臓がんで1年半の余命宣告を受けていた。闘病を続けるなか、2025年9月に放送されたABEMAの『ダマってられない女たち シーズン2』に出演。家族で海に行くという目標を果たすため、8月に奄美大島旅行を満喫したことを明かしていた。

旅行から約4カ月、アンナはInstagramのストーリーズを更新。若かりし頃の眞弓さんに抱っこされた親子ショットとともに「12月12日 母が他界しました。多くの方の応援コメントに母はたくさん支えられました。感謝しています。最後の日までそばにいる事もできました。あすから母の思いを胸にアーティストとして、精進して参ります。よろしくお願いいたします。大好きな母でした」とつづっている。

この報告にネット上では「67歳は早いですね。本当に悲しく思います。ご冥福をお祈りいたします」「アンナさんのお母様もアンナさんに似ていてめちゃくちゃ美人。とても残念です」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）