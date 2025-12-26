かつて「億ション」といえば、経営者や医師、あるいは親からの莫大な援助がある一部の富裕層だけが購入できる高嶺の花でした。しかしいま、都心のタワーマンション、特に湾岸エリアなどの人気地区では、1億円を超える物件が飛ぶように売れています。一体、誰が買っているのか。その主役となっているのが、いわゆる「パワーカップル」と呼ばれる世帯です。彼らは特別な資産家というわけではありません。ごく普通のサラリーマン家庭の延長線上にいる彼らが、なぜ1億円もの負債を抱えることができるのでしょうか。その鍵となるのが「ペアローン」という仕組みです。一人の与信では届かない金額でも、夫婦二人の収入を合算することで、銀行から巨額の融資を引き出すことが可能になります。実例をみていきましょう。

世帯年収1,490万円・共働き夫婦の「家探し」

都内の賃貸マンションに暮らすヨウさん（仮名／33歳）と妻のチサトさん（仮名／32歳）。ヨウさんはITコンサルティング会社勤務で年収820万円。チサトさんはメーカーのマーケティング職で年収670万円。世帯年収は合わせて1,490万円になります。

二人の生活が一変したのは、一昨年、双子が誕生してからでした。それまで夫婦二人で穏やかに暮らしていた部屋は、ベビーベッド二台と大量のオムツ、育児グッズに占拠され、足の踏み場もありません。夜泣きのデュエットが響くなか、リモートワークをするスペースの確保すら難しくなっていました。

「もう少し広いところに引っ越さないと、生活が破綻する……」

切羽詰まった二人は、利便性を考慮し、湾岸エリアの物件を探しはじめました。しかし、賃貸の家賃相場も高騰しており、広い部屋を借りれば月30万円を超えてしまいます。

「家賃に30万払うなら、買ったほうが資産になるんじゃないか」そんなヨウさんの提案で、二人はモデルルームの扉を叩くことになったのです。

1億円の住宅ローンの現実味

案内されたのは、超高層階の角部屋でした。玄関を開け、リビングに足を踏み入れた瞬間、二人は言葉を失います。そこには、「圧倒的な浮遊感」がありました。床から天井まで続く巨大なガラスウォールの向こうには、煌めく都心のビル群と、ミニチュアのように小さくみえる東京の街並み。地上での双子の育児戦争、散らかった部屋、泣き声に追われる毎日……そうした「騒がしい現実」が、ここには一切存在しませんでした。まるで空から下界を見下ろしているような万能感。

「ここなら、心に余裕を持って子育てができるかもしれない」チサトさんは、久しぶりに深い呼吸ができた気がしました。

しかし、夢のような気分は、価格表をみた瞬間に吹き飛びました。

「1億……」 ヨウさんが絶句します。

さらにチサトさんには、もっと現実的な懸念がありました。「ヨウくん、うちは双子だよ？ 進学のタイミングが全部重なるの。大学まで私立に行かせたら、教育費だけで数千万円かかる。それなのに、こんな借金して大丈夫なの？」

二人の貯金は合わせて900万円ほど。決して少なくはありませんが、双子の教育費を考えると、手元の現金を頭金として吐き出すのは危険に感じられます。

「身の丈に合っていないんじゃないか……」諦めようとしたそのとき、担当の不動産営業マンが穏やかな口調で引き止めました。

「お二人だからこそ、この物件は『安全』なんですよ」

不動産業者が放った「悪魔のささやき」

営業マンは、電卓を叩きながらこう切り出しました。「お二人であれば、ペアローンで余裕を持って融資が下ります。そして、いまは『50年ローン』を使えば、月々の支払いは現在の家賃とそう変わりません」

「いやいや、僕はいま33歳です。完済するときは83歳ですよ？ 老後、年金だけでどうやって払うんですか」そう反論するヨウさんに、営業マンは声を潜めていいました。

「50年という期間は、あくまで月々の支払いを安くするためのテクニックです。多くの方は最後まで払い切る必要はありません。重要なのはそこではないのです。住宅ローンには団信がつきます。これは、借りている方に万が一のことがあれば、ローンの残債がゼロになる保険のようなもの。ペアローンの場合、お二人がそれぞれご自身の借入額に対してこの保険に入ることになります」

営業マンはゆっくりと続けました。

「極端な話をします。もし50年ローンの途中で、ヨウ様がご不幸にもお亡くなりになったとします。その瞬間、ヨウ様名義の5,000万円強の借金はチャラになって消えます。チサト様のローンは残りますが、遺族年金なども入りますし、なにより『1億円の資産価値がある家』が手元に残るのです。賃貸では、契約者が亡くなっても家賃は1円も安くなりません。しかし、購入してローンを組むということは、『数千万円の生命保険に入っている』のと同じことなのです。期間が長ければ長いほど、その『保障』を長く安く維持できる。そう考えれば、83歳までローンがあるのは、むしろ安心材料になりませんか？」

「もし僕が死んでも、チサトと子供たちには家が残る。売れば現金も残る……」「万が一私が働けなくなっても、私の分のローンは消えるから、ヨウくんの負担は増えない……」

教育費の不安も、「家という資産があれば、いざとなれば売ればいい」という楽観論に変わっていきました。

本当のリスク

結局、二人はタワマンをペアローンで購入しました。50年ローンのおかげで、月々の返済額は管理費込みで約27万円。以前の家賃より少し高くなった程度で、タワマンを手に入れることができました。

SNSには、窓際で遊ぶ双子のかわいらしい写真がアップされ、「憧れの生活！」と称賛のコメントが並びます。

しかし、営業マンのセールストークには、死角があります。団信でローンが消えるのは、あくまで「死亡や高度障害」といった極限状態だけです。「業績悪化でボーナスが減った」「育児で時短勤務になり年収が下がった」「離婚することになった」といった、より高確率で起こりうる日常のリスクには、この保険は無力です。

※なお、金利を0.1%〜0.3%程度（金融機関により異なる）上乗せすることで、三大疾病にかかった際などにもローン残高がゼロになる手厚い団信プランも存在します。しかし、それらはあくまで特定の状態への備えであり、健康なまま収入が減るリスクまではカバーできません。

特にチサトさんの年収670万円は、フルタイム勤務が前提です。双子の育児と仕事の両立は過酷です。彼女が「少し休みたい」と思っても、ペアローンの返済がそれを許しません。ペアローンは「死ぬまで（あるいは完済するまで）、この巨大なシステムの一部として、夫婦二人で走り続けなければならない」という宣告でもあります。

東京湾を見下ろす絶景の部屋で、ヨウさんとチサトさんの長い長い「50年マラソン」が始まりました。彼らが手に入れたのは、資産価値のある終の棲家なのか、それとも人生を縛り付ける枷なのか。その答えが出るのは、まだだいぶ先のことになりそうです。