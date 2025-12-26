美人モデル、拘留されていたと告白「23日間の拘留と携帯を押収されていました」「申し訳ありません」
モデルやコスプレイヤーとして活動する南瀬あみなさんは12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。約1カ月ぶりの投稿となった理由を説明し、ファンからは安堵（あんど）の声が上がっています。
【投稿】拘留されていたことを告白
また、支えてくれた人たちに向けて「心配してDMをくれたフォロワーさん、連絡をくれたお友達、ほしい物リストからプレゼントを送ってくれたファンの方までいて、本当にありがとうございます」とコメントし、今後について「年の瀬ということもあり、しばらくは静かに過ごしながら今後について考えていこうと思っています。活動は続けたいと思っているので、また元気な姿でみんなに会えたら嬉しいです！」と心境を明かしました。
この投稿にファンからは、「おかえりなさい！とりあえず、安心しました！」「みんなあっちこっちで心配してたから、良かったとも言い難いけど無事で何より」「まずはしっかり休んでまた会えたらって思います」との声が寄せられています。また「逮捕歴は残るのでしばらくは色々慎重にやった方が良いと思いますよ」「風営法も労基法も舐めてる人界隈に多いからホンマにみんな自営してな」との意見も見られました。
(文:勝野 里砂)
【投稿】拘留されていたことを告白
勤務先のコンカフェでトラブル発生南瀬さんは1カ月ぶりの更新となった理由を、「勤めていたコンカフェが風営法に関する件で摘発され、在店責任者として、23日間の拘留と携帯を押収されていました」と説明。現在は「私自身は雇われの店長であり指示を受けて運営に関わっていた立場の為、不起訴処分となり無事に釈放されました」とのことで、「弁護士さんからの助言もあり、関係者の手続きが落ち着くまでSNSの更新を控えていました。約1ヶ月間、連絡がとれず、ご心配をおかけして申し訳ありません」と謝罪しています。
この投稿にファンからは、「おかえりなさい！とりあえず、安心しました！」「みんなあっちこっちで心配してたから、良かったとも言い難いけど無事で何より」「まずはしっかり休んでまた会えたらって思います」との声が寄せられています。また「逮捕歴は残るのでしばらくは色々慎重にやった方が良いと思いますよ」「風営法も労基法も舐めてる人界隈に多いからホンマにみんな自営してな」との意見も見られました。
「風営法」とは？風営法とは、キャバクラやバーなど深夜にお酒を出す店の営業にルールを設けた法律です。開業する際には警察への届出が必要となるほか、違反すると厳しい罰則を受ける可能性があるため、安心して営業するためにも事前の確認が大切とされています。
(文:勝野 里砂)