マイクロソフト……ゲーム機、どうするの？

2025年のブラックフライデーは、Xboxにとって最悪の結果となってしまいました。（比較的）無名なゲーム機にさえ負けたのです。

市場調査会社「Circana」のアナリスト、Mat Piscatella氏の報告によると、11月29日までのブラックフライデー週の「アメリカ国内ゲーム機売上」において、PlayStation 5が47%のシェアを獲得してトップ。

2位はNintendo Switch 2で24%。そして3位は...Xbox Series XでもSeries Sでもなく、NEX Playgroundという子供向けゲーム機が14%を占めたんです。

NEX Playgroundって何？ Xboxはどこ？

NEX Playgroundをご存知ない方も多いでしょう。これはAndroidベースの子供向けプラットフォームで、体の動きを読み取るモーションセンサーを搭載しています。

『Fruit Ninja』や、映画『ヒックとドラゴン』のタイアップゲームなどがプレイできる仕様。そう、かつてマイクロソフトが鳴り物入りで発表したKinectのような存在です。

ご予算が気になる家族向けという、かなりニッチな製品なんですが、そんなマイナー機種にすらXboxは負けたわけです。 では、Xbox Series XやSeries Sはどこに？ 答えは「円グラフに載るほど売れなかった」です。

値引きゼロ、むしろ値上げという強気

理由の一つは価格設定でしょう。マイクロソフトはブラックフライデー期間中、Xboxの値引きを一切行わなかったんです。

一部の小売店が独自にギフトカードを付けたり、ゲームとのバンドルで在庫を動かそうとしたりしても、Xbox本体からのサポートはゼロ。

それどころか、Xbox Series Xは今年値上げされて現在650ドル（2020年のローンチ時は500ドル）。一方、PS5は一部店舗で40%オフ、値上げ前の価格よりも安く販売されていました。WalmartとAmazonではSwitch 2の『マリオカートワールド』バンドルが通常500ドルのところ50ドル引き。

前述のPiscatella氏はこう分析しています。「価格プロモーションをしない商品は、前週と比べてシーズン的な売上増加がほぼ見られません。通常はゼロです」。つまり、セールをしなければ売れない、それだけの話なんです。

ハードはもうどうでもいい？ ソフトウェアシフトの本気度

とはいえ、実はこれ、マイクロソフトの計算ずくかもしれません。

同社の戦略は明らかにハードウェアからソフトウェアへシフトしています。すでに小売店へのゲーム機出荷を大幅に減らしているという報告もあり、コストコはアメリカとイギリスのウェブサイトからXboxを削除しました。

もし、次世代Xboxが出るとしても、それは「最高のゲーム体験を求めるコアゲーマー向けのプレミアム機」になる可能性が高く、現行のXbox Seriesシリーズにはもう居場所がないんです。

一方で、Xbox Cloud Gamingの総利用時間は増加していると報じられています。ただし、Game Pass加入者数は非公開。マイクロソフトがソニーや任天堂のような「ハードを売る伝統的な戦略」に勝つ可能性はゼロではありません。でも今のところ、ゲーム機ビジネスは明らかに出血中です。

追い打ちをかけるメモリ価格の高騰

Xboxファンにとって悪いニュースは続きます。

ソフトウェア重視への転換も痛手ですが、ハードウェア市場そのものも厳しい状況に。RAMとSSDメモリの価格が数週間前から暴騰しており、さらに悪化の一途を辿っています。

原因はAIデータセンターの急増。半導体メーカーがコンシューマー向けDRAMよりもデータセンター向けに注力した結果、深刻な供給不足に陥っているんです。

信頼できるリーク情報源「Moore's Law is Dead」によると、ソニーは短期的には十分なメモリを確保したものの、RAM不足は2028年まで続く可能性があるとのこと。つまり、数年後もメモリ価格は制御不能かもしれないわけです。

ゲーム機戦争の勢力図が変わる

そしてXboxにとって、状況はさらに複雑になります。Valveが2026年初頭にSteam Machineを発売予定。さらに、同じようなコンソールサイズのサードパーティ製PCが次々登場するでしょう。

次世代Xboxが登場する頃には、もはやソニーの「PS6」との一騎打ちではなくなっています。リビングルームを巡る戦いは、これまで以上に多くのプレイヤーが入り乱れる状態になっていきます。

でも、Xbox Seriesを愛するファンにとっては……なんとも寂しい現実ですよね。

