ディズニーストア「迎春コレクション」発売へ！ お得な“ラッキーバッグ”も登場
「ディズニーストア」は、2026年1月1日（木）から、新年を晴れやかに彩る「迎春コレクション」を、全国の店舗や公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。
【写真】干支デザインのグッズがかわいい！ 2026年「ラッキーバッグ」も
■淡いカラーがかわいい
今回発売される「迎春コレクション」は、“日本の春”を思わせる淡いカラーの猫コスチュームを身につけたディズニーキャラクターがデザインされたアイテム。
ラインナップには、藍白（あいじろ）のミッキーマウスや薄紅梅（うすこうばい）のミニーマウスなど、日本の伝統色をモチーフにした猫のコスチュームをまとった「ぬいぐるみ」や「マスコット」が展開される。
いずれも、だるまや鯛、羽子板といった縁起物のマスコットを持った新春ならではのデザイン。ちょこんと座り片手を上げたポーズが愛らしく、インテリアとして飾るのはもちろん、新年の特別な贈り物としてもぴったりだ。
また、2026年の「ラッキーバッグ」も12月27日（土）より順次発売。干支デザインの「ぬいぐるみ」と「ステンレスボトル」（いずれもミッキー、ミニー2種のうちいずれか1点ずつ）が入っているほか、価格約3倍相当の商品を詰め込んだお得な福袋となっている。
