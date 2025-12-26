¡Ö¤â¡¼¥á¥í¥á¥í¡×³§Æ£°¦»Òà41ºÐ¤Î¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ôá»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶È´·²¡×16Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß¤Ç¸ª¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò(41)¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÊó¹ð¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯2·î19Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¡Ögrazing¡×(¾®³Ø´Û)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¡£²°³°¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Çò¤¤È©¤Î¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÎ¾¸ª¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ögrazing¡×¤Ï¡ÖÊüËÒ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö½é²Æ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡¢°ì½ï¤Ë¤ªµÙ¤ß¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¡¼¥á¥í¥á¥í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶È´·²¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤¬¤Ê¡×¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÂçÃÏ¤Ë°¦»Ò¤µ¤ó¤¬¹ßÎ×¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡³§Æ£¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2005Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×4ÂåÌÜ¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢17Ç¯2·î¤«¤éCBC¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ ¡×¤ÎÍËÆüÊÌ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£20Ç¯1·î¤«¤é¶¥ÇÏÃæ·ÑÈÖÁÈ¡ÖBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ SATURDAY¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£