「ドラクエX」の新コンテンツ「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」が2026年6月25日に配信決定オールインワンパッケージの発売情報も
【ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン】 2026年6月25日 発売予定 価格：4,950円 【ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-8】 2026年6月25日 発売予定 価格：5,940円
(C)ARMOR PROJECT/ BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC用MMORPG「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」を2026年6月25日に発売する。価格は4,950円。
本商品は「ドラゴンクエストX」の最新追加パッケージ。バージョン8にあたる作品で、新たなストーリーをはじめとした様々なコンテンツを収録する最新作となる。これに加えて、基本ソフトの「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン」より今作までの8タイトルをセットにしたオールインワンパッケージも同日に発売される予定。いずれもダウンロード版のみの販売となる。
また、ゲーム内アイテムとグッズがセットになった「『ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン』妖精のおもちゃ箱」の発売も決定した。カラビナウォッチやタンブラー、ブランケットといったアイテムをセットにした商品で、価格は14,300円。また、Windows版のソフトをセットにした商品は19,250円で販売される。
「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」
「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-8」【ボックス内容】
ドラゴンクエストX カラビナウォッチ キュルル
ドラゴンクエストX キューロピア風タンブラー
ドラゴンクエストX ブランケット キュルル
ドラゴンクエストX レターボックス
ドラゴンクエストX 万年日めくりカレンダー【ゲーム内アイテム特典】
しぐさ書・準備運動
フォクシーウィッグ
時の歯車チャーム
時の妖精プリズム
