【ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン】 2026年6月25日 発売予定 価格：4,950円 【ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-8】 2026年6月25日 発売予定 価格：5,940円

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC用MMORPG「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」を2026年6月25日に発売する。価格は4,950円。

本商品は「ドラゴンクエストX」の最新追加パッケージ。バージョン8にあたる作品で、新たなストーリーをはじめとした様々なコンテンツを収録する最新作となる。これに加えて、基本ソフトの「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン」より今作までの8タイトルをセットにしたオールインワンパッケージも同日に発売される予定。いずれもダウンロード版のみの販売となる。

また、ゲーム内アイテムとグッズがセットになった「『ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン』妖精のおもちゃ箱」の発売も決定した。カラビナウォッチやタンブラー、ブランケットといったアイテムをセットにした商品で、価格は14,300円。また、Windows版のソフトをセットにした商品は19,250円で販売される。

「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」

「ドラゴンクエストX オンライン オールインワンパッケージ version 1-8」

【ボックス内容】

ドラゴンクエストX カラビナウォッチ キュルル

ドラゴンクエストX キューロピア風タンブラー

ドラゴンクエストX ブランケット キュルル

ドラゴンクエストX レターボックス

ドラゴンクエストX 万年日めくりカレンダー

【ゲーム内アイテム特典】

しぐさ書・準備運動

フォクシーウィッグ

時の歯車チャーム

時の妖精プリズム

(C)ARMOR PROJECT/ BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

