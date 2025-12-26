◆第２０回阪神カップ・Ｇ２（１２月２７日、阪神・芝１４００メートル）

出走馬１６頭の枠順が、１２月２６日午前に決定した。昨年のこのレースを勝ったナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は６枠１２番に決まった。鞍上は引き続きクリストフ・ルメール騎手。今年は３戦して勝ち星がないが、前走のスプリンターズＳでは最速の上がりで３着と、衰えはない。４戦ぶりの勝利を狙う。

ジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は５枠９番からのスタート。３走前の函館スプリントＳから、ＣＢＣ賞、スプリンターズＳと３走続けて２着。武豊騎手と今度こそ重賞勝ちを決めるか。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）エイシンフェンサー 牝５ ５６ 川又 賢治

（２）ヨシノイースター 牡７ ５８ 内田 博幸

（３）グレイイングリーン 牡７ ５８ 吉村 誠之助

（４）カリボール 牡９ ５８ 富田 暁

（５）シャドウフューリー 牡５ ５８ 泉谷 楓真

（６）シュタールヴィント 牡５ ５８ 高杉 吏麒

（７）フォーチュンタイム 牡４ ５８ 団野 大成

（８）アスクワンタイム 牡４ ５８ 西塚 洸二

（９）ジューンブレア 牝４ ５６ 武 豊

（１０）グロリアラウス セン４ ５８ フローレン・ジェルー

（１１）ダノンマッキンリー 牡４ ５８ クリスチャン・デムーロ

（１２）ナムラクレア 牝６ ５６ クリストフ・ルメール

（１３）ミッキーゴージャス 牝５ ５６ 横山 和生

（１４）ショウナンザナドゥ 牝３ ５５ 松若 風馬

（１５）ルガル 牡５ ５８ 鮫島 克駿

（１６）モズメイメイ 牝５ ５６ 田口 貫太