日テレ忽滑谷こころアナ、結婚式報告 夫とのウエディングショットに「眼福」「旦那様イケメンオーラ漂ってる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】日本テレビの忽滑谷こころアナウンサーが12月25日、自身のInstagramを更新。結婚式を挙げたことを報告するとともに、夫とのウエディングショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の27歳日テレアナ「イケメンオーラ漂ってる」夫との眼福ウエディングショット
忽滑谷アナは「今年、結婚式をあげました」と報告し、「大好きな家族や友人、仲間に囲まれてこの上なく幸せな1日でした」と回顧。「感謝の気持ちをいつまでも忘れずに過ごしていきたいです」と決意を記し、フォトグラファーの菊地光氏と潮洋美氏が撮影したウエディングショットを3枚公開した。
投稿された写真では、オフショルダーの純白のドレスに身を包んだ忽滑谷が、タキシード姿の夫と寄り添い、ブーケを手にして幸せいっぱいの笑顔を見せているものや、教会での厳かな挙式の様子などが収められており、多幸感溢れる様子が伝わる内容となっている。
この投稿に、ファンからは「ご結婚おめでとうございます」「ウエディングドレス姿が美しすぎて眼福です」「旦那様、顔は隠れていてもイケメンオーラが漂ってる」「映画のワンシーンみたいで素敵」「幸せ溢れる笑顔に癒されました」「末長くお幸せに」といったコメントが寄せられている。
忽滑谷アナは、「news every.」や「シューイチ」などを担当し、スポーツ実況もこなすなど幅広く活躍。2025年7月に自身のSNSにて結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
