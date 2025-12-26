【リアル口コミ】大掃除で活躍！おすすめそうじグッズ3選／浴室・洗面台・高所に

年末の大そうじシーズン。そろそろ本格的に掃除を始めたいものです。そこで今回は、大そうじはもちろん、ふだんのそうじにも「これがあるだけで助かる！」というアイテムを3つピックアップ。

浴室のカビ対策、すきま掃除、洗面ボウルのお手入れに役立つおすすめのおそうじグッズ。オレンジページメンバーズとオレぺエディターのリアルな声、プロのアドバイスとあわせてご紹介します。

おすすめおそうじグッズ３選

カビキラー『お風呂に置くだけ防カビジェル』やさしいフローラルの香り

767円／ジョンソン

TEL 0120-299-949

いったん黒カビが生えてしまうと除去するのは大変です。防カビジェル、防カビくん煙剤など、カビの発生を手軽に防げるアイテムを活用するのは賢い手法。また、換気をよくしてカビが繁殖しにくい環境をつくるのも大事です。

防カビジェルを置くようにしたら、浴室にカビが生えなくなって、そうじが時短になりました 30代女性代女

激落ちくん® 『トレループ』ケース付 ホコリ取り （ハンディ伸縮）

1980円（編集部調べ）／レック

TEL 03-3527-2650

従来のハンディモップより細めにできていて、高いところやすきまなど、いろいろな場所のそうじに便利。ほこりを取る手間がかからないのも魅力です。このような日ごろのそうじがラクにできるアイテムを活用すると、きれいが長もちして、大そうじの負担も減ります。

話題の進化系モップが本当に便利！ おそうじが終わってケースに入れると、 ケースがワイパーのほこりを取ってくれます！ mizuさん

クイックル『洗面ボウルクリーナー』100ml

605円（ 編集部調べ）／花王

TEL 0120-165-693



メラミンスポンジは水あかなどを落とすのに便利ですが、素材に傷をつけてしまうこともあるので注意しましょう。水を流しながら、スポンジがしっかりぬれた状態で使ってください。専用クリーナーは洗剤とスポンジの一体型で、手を汚さずにそうじができ、洗面ボールの表面をコーティングする効果も。家族の家事参加ときれいの長もちが両立できる優秀アイテムですね。

洗面ボール専用のクリーナーがラクでおすすめ！夫や子どもたちも気がついたときにさっとそうじしてくれるようになりました Masayoさん

頼れるアイテムを上手に取り入れれば、ふだんのそうじも大そうじも、ぐっとラクに。自分に合うグッズを見つけて、マイペースに進めてみてくださいね！

教えてくれたのは……関根直樹さん

「おそうじ本舗」技術アドバイザー。専門的なプロの技だけでなく、家庭で簡単にできるそうじ術などの知識を生かして、テレビやメディアで活躍中。https://www.osoujihonpo.com/

（「オレンジページ」2025年12月17日号より）