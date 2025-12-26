TBS田村真子アナ、結婚発表 お相手は一般男性
【モデルプレス＝2025/12/26】TBSアナウンサーの田村真子が26日、自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を発表した。
【写真】田村真子アナ「女神のような綺麗さ」美肩輝くドレス姿
田村アナは「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と発表。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります」と伝えた。
田村アナは1996年2月3日生まれ。上智大学文学部新聞学科を卒業後、2018年にTBSに入社。『ラヴィット！』（毎週月曜〜金曜あさ8時）、『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』（毎週金曜よる9時〜）、『タミ様のお告げ』（毎週月曜よる9時〜）などを担当しており、「好きな女性アナウンサーランキング」では2024年、2025年と連続して1位に輝いた。（modelpress編集部）
お世話になっている皆さま
私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました。
これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
田村真子
【Not Sponsored 記事】
【写真】田村真子アナ「女神のような綺麗さ」美肩輝くドレス姿
◆田村真子アナ、結婚発表
田村アナは「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」と発表。「これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります」と伝えた。
田村アナは1996年2月3日生まれ。上智大学文学部新聞学科を卒業後、2018年にTBSに入社。『ラヴィット！』（毎週月曜〜金曜あさ8時）、『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』（毎週金曜よる9時〜）、『タミ様のお告げ』（毎週月曜よる9時〜）などを担当しており、「好きな女性アナウンサーランキング」では2024年、2025年と連続して1位に輝いた。（modelpress編集部）
◆全文
お世話になっている皆さま
私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました。
これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。
引き続きよろしくお願いいたします。
田村真子
【Not Sponsored 記事】