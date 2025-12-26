佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。



「各地の最低気温」

26日午前5時時点の最低気温は、福岡市で3.4℃、八女市で氷点下0.5℃など、真冬並みの寒い朝になりました。



「最高気温はどうなのか？」

福岡市で6℃、北九州市で5℃など一見すると最低気温のような数字ですが、日中の最高気温の予想です。一年で最も寒い時期、1月下旬ごろを下回る気温となりそうです。寒さ対策を万全にしてお過ごしください。



「天気の予想」

昼すぎにかけて、山地を中心に大雪の恐れがあります。雪を伴う暴風や高波などにご注意ください。夜は朝と同じか、朝よりさらに気温が下がる予想です。



「風の予想」

各地で北寄りの風が強く、通勤・通学の時間帯は風に向かうと歩きにくく感じるほどの強い風が吹きそうです。沿岸の地域では暴風警報が発表される可能性があります。気象情報にご注意ください。



「10日間予報」

寒さは長くは続きません。来週週明けには11月並みの気温になるでしょう。一方、年末年始は天気が崩れやすく、年明けは雪が降る日もありそうです。