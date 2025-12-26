ＮＹ金 時間外取引 史上最高値 地政学リスクの高まりで ナイジェリア攻撃 ＮＹ金 時間外取引 史上最高値 地政学リスクの高まりで ナイジェリア攻撃

ＮＹ金 時間外取引 史上最高値 地政学リスクの高まりで ナイジェリア攻撃



東京時間10:15現在

ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4557.30（+54.50 +1.21%）



地政学リスクの高まりを受け安全資産である金が上昇、時間外で史上最高値をつけた。



米国によるベネズエラ原油封鎖に続き、米国がナイジェリア北西部でISISテロリストに致命的な攻撃を開始した。来年にはイスラエルとイランの再衝突の可能性が高まっている。



イランが弾道ミサイルの備蓄を再構築しようとしているとして、イスラエルのネタニヤフ首相は来週29日にトランプ米大統領と会談する際にイランへの攻撃準備の可能性について説明する予定だ。

