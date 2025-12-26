懸空寺風景区で太極拳を体験する欧米からの観光客。（９月３０日撮影、太原＝新華社配信）

【新華社太原12月26日】中国有数の観光地として知られる山西省は、深い歴史の蓄積や黄土高原文化など際立った地域の特色により、世界各国の観光客や企業の注目を集めている。

懸空寺で撮影したルイ・ヴィトンの広告映像のスクリーンショット。（太原＝新華社配信）

大同市の懸空寺では、氷点下の寒さの中でも毎日数千人が訪れ、フランスやイタリア、ドイツ、米国など欧米諸国からの観光客も少なくない。

「黒神話：悟空」をテーマにした古建築デジタルアート展を見学する観光客。（１１月２３日撮影、太原＝新華社配信）

この地の中国文化に魅了されているのは観光客だけではない。今年7月には高級ブランドのルイ・ヴィトンが、懸空寺を冒頭シーンに起用したキャンペーン動画を公開し、中国の交流サイト（SNS）で話題となった。

高級腕時計のロレックスも今年の中秋節（旧暦8月15日）前に、月餅（中秋節に食べる中国の伝統的な焼き菓子）の木型を作る小さな工房を訪れ、職人が繰り出す巧みな彫刻の技を撮影した。自社のブランド価値と通底する点を映像で表現することで、より地域に根差した物語を打ち出した。

10月末には世界的な人気を誇る中国発アクションRPG「黒神話:悟空」が、同省太原市の太原古県城で古建築デジタルアート展を開催した。一部の来場者は見学後、この展覧会をもっと多くの海外の友人に紹介し、山西という「宝が眠る場所」をより多くの人に発見してもらいたいと話している。

孝義市の月餅木型彫刻の職人を撮影したロレックスの広告映像のスクリーンショット。（太原＝新華社配信）

業界関係者は、国際的なブランドと地域文化の融合は、ブランドの現地化戦略における重要な要素になっていると指摘。中華文明の重要な発祥地である山西省は、今や世界のブランドが中国文化のストーリーを掘り起こす格好の舞台になっている。（記者/解園）