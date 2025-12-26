２０日、朝日に染まる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社配信／龔祖金）

【新華社南澗12月26日】中国雲南省大理ぺー族自治州南澗イ族自治県にある無量山桜花谷で12月に入り、冬桜が次々と開花している。茶畑や雲海と相まって、山あいに広がる風景は山水画のような趣を見せている。

２４日、無量山桜花谷付近の斜面。（南澗＝新華社記者／杜瀟逸）

２４日、朝日に染まる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社記者／陳朔）

２０日、雲海に包まれる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社配信／適志宏）

２４日、冬桜が次々と咲く無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社記者／劉蓮芬）

２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／陳朔）

２４日、冬桜が次々と咲く無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社記者／劉蓮芬）

２０日、朝日に染まる無量山桜花谷。（南澗＝新華社記者／陳朔）

２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／陳朔）

２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／陳朔）

２４日、無量山桜花谷の木に吊るされた、桜の花の模様があしらわれた風鈴。（南澗＝新華社記者／陳朔）

２４日、冬桜が咲く無量山桜花谷を散策する観光客。（南澗＝新華社記者／劉蓮芬）

２４日、冬桜が咲く無量山桜花谷を散策する観光客。（南澗＝新華社記者／劉蓮芬）

２４日、冬桜が咲く無量山桜花谷を散策する観光客。（南澗＝新華社記者／劉蓮芬）

２４日、冬桜が咲く無量山桜花谷を散策する観光客。（ドローンから、南澗＝新華社配信／龔祖金）

２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／杜瀟逸）

２４日、朝日に染まる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社記者／陳朔）

２４日、冬桜が次々と咲く無量山桜花谷。（南澗＝新華社記者／杜瀟逸）

２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／陳朔）