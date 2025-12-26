ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国雲南・無量山で冬桜咲く 茶園と雲海に彩られる山あい 中国雲南・無量山で冬桜咲く 茶園と雲海に彩られる山あい 中国雲南・無量山で冬桜咲く 茶園と雲海に彩られる山あい 2025年12月26日 10時32分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２０日、朝日に染まる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社配信／龔祖金） 【新華社南澗12月26日】中国雲南省大理ぺー族自治州南澗イ族自治県にある無量山桜花谷で12月に入り、冬桜が次々と開花している。茶畑や雲海と相まって、山あいに広がる風景は山水画のような趣を見せている。２４日、無量山桜花谷付近の斜面。（南澗＝新華社記者／杜瀟逸）２４日、朝日に染まる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社記者／陳朔）２０日、雲海に包まれる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社配信／適志宏）２４日、冬桜が次々と咲く無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社記者／劉蓮芬）２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／陳朔）２４日、冬桜が次々と咲く無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社記者／劉蓮芬）２０日、朝日に染まる無量山桜花谷。（南澗＝新華社記者／陳朔）２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／陳朔）２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／陳朔）２４日、無量山桜花谷の木に吊るされた、桜の花の模様があしらわれた風鈴。（南澗＝新華社記者／陳朔）２４日、冬桜が咲く無量山桜花谷を散策する観光客。（南澗＝新華社記者／劉蓮芬）２４日、冬桜が咲く無量山桜花谷を散策する観光客。（南澗＝新華社記者／劉蓮芬）２４日、冬桜が咲く無量山桜花谷を散策する観光客。（南澗＝新華社記者／劉蓮芬）２４日、冬桜が咲く無量山桜花谷を散策する観光客。（ドローンから、南澗＝新華社配信／龔祖金）２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／杜瀟逸）２４日、朝日に染まる無量山桜花谷。（ドローンから、南澗＝新華社記者／陳朔）２４日、冬桜が次々と咲く無量山桜花谷。（南澗＝新華社記者／杜瀟逸）２４日、無量山桜花谷に広がる茶畑を彩る冬桜。（南澗＝新華社記者／陳朔）２４日、冬桜が咲く無量山桜花谷を散策する観光客。（南澗＝新華社記者／杜瀟逸） リンクをコピーする みんなの感想は？