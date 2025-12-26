２３日、甘粛省定西市臨洮県の花卉栽培拠点で、コチョウランの手入れをするスタッフ。（臨洮＝新華社配信／王克賢）

【新華社北京12月26日】新年を前に、中国各地で年末恒例の花の販売が最盛期を迎えている。生産企業は受注に応じて花の管理や出荷を進め、各種の花を年末年始向けに供給している。

２３日、江蘇省連雲港市の温室で、販売用にコチョウランを鉢にまとめるスタッフ。（連雲港＝新華社配信／耿玉和）

２３日、甘粛省定西市臨洮県の花卉栽培拠点で、コチョウランの手入れをするスタッフ。（臨洮＝新華社配信／王克賢）

２３日、江蘇省連雲港市の温室で、コチョウランの手入れをするスタッフ。（連雲港＝新華社配信／耿玉和）

２３日、江蘇省蘇州市の花卉市場で花を選ぶ市民。（蘇州＝新華社配信／杭興微）