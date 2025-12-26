２４日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ダイアン津田篤宏をターゲットにしたドッキリ企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」第４弾こと、「名探偵津田 第４話 電気じかけの罠と１００年の祈り」完結編が放送された。

名探偵がタイムマシーンに乗って江戸、大正、令和を飛び回って２００年に及んだミステリーを解決した。

犯人は１１８歳の老婆鈴木理花と孫鈴木権蔵。理花の実家「山田家」が、１００年前に今回被害者劇団ひとりの実家「江田島家」に乗っ取られたことへの復讐だった。

解決編で「鈴木家」の家系図が示されたが、理花の孫、権蔵の従兄弟にあたる人物に「昌輝」と記されていた。その子はいるようだが、名前は記されていなかった。

今回は触れられなかったが、名探偵津田の第２弾、戸隠村事件の犯人が「鈴木昌輝」。その娘は、名探偵が大好きな双子姉妹、理沙・理奈。今回前編の１００年前場面、登場した理花（森山未唯）が、理沙・理奈とそっくりだったことが何らかの伏線と目され、関係に注目が集まっていた。

完結編では理花が嫁いだ太蔵の名字が「鈴木」であることが示されネットは騒然。終盤に鈴木家の家系図が提示され、理花のひ孫が理沙・理奈であることはほぼ確実となった。

同時に全員が、今回爆笑ＭＶＰとされる卓球が下手な大正モラハラ男・太蔵の子孫ということになる。

ネットでは「名前あった」「まじかよ、鈴木昌輝って理花の孫だったの…」「家系図の昌輝は逃走犯の『鈴木昌輝』だ！」「鈴木昌輝がおる」「鈴木昌輝はいつ伏線回収されるんだろ」「理沙理奈ちゃんは理花ちゃんのひ孫だ」と反応する投稿が集まっている。

なお第３弾、第４弾の劇中に「鈴木昌輝」の指名手配ポスターが貼られており、現在は逃走中である模様。「重要指名手配」で有力情報に「３００万円」とある。