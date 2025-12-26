男子ゴルフで今季賞金ランク2位の生源寺龍憲（27＝フリー）が25日、同大ゴルフ部OBOGが主催するツアー優勝祝勝会に出席した。

23年に下部ツアー賞金王を獲得した時以来となる祝勝会。「鮮明に覚えているし、うれしかった。毎年やってもらえるように頑張ります」と決意を新たにした。

同大の先輩である谷口徹は今季限りで第一線から退くことを決めた。今季最後の試合となったカシオ・ワールド・オープンの週、生源寺は米ツアー予選会挑戦のため、欠場しており勇姿を見届けられなかった。「練習している時に色々話してもらったのは自分にとってプラスだった。たくさんいろんなことを聞きたかったし、これからも聞きたい。賞金王も経験しているし、メジャーも獲っている。谷口さんの言葉は説得力がある」と語った。

食事にも連れて行ってもらい、優勝の度に祝福の言葉をもらったという。「僕に対して凄く優しい。褒めてくれるから、頑張らないとと思う。先輩の谷口さんが引っ張ってくれていた。背中で見せてくれたので、僕もそうなれるように頑張りたい」と先輩の思いを引き継ぐ。

来季は日本ツアーを主戦場にしながら、世界ランクの資格で出場できるアジアツアーにも挑戦する予定。最大の目標は米ツアーで優勝すること。「どんどん上のステージに挑戦したい。年間5勝くらいはしたいので、来年は頑張ります」と言葉に力を込めた。