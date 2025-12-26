中島健人、実は祖父が高田純次の恩師だった！「僕の祖父を知っていますか？」

散歩人・高田純次がさまざまな場所で自由気ままに散歩する『じゅん散歩』。

同番組10周年記念の最後を締めくくる12月28日（日）の「歳末DX」と、12月29日（月）の2025年散歩納めに、スペシャルゲストとして中島健人が登場する。

実は中島の祖父が高田の高校時代の恩師だったという意外な縁のある2人。

中島の思い出の地でもある六本木をはじめ、麻布十番、そして麻布台ヒルズを舞台に、10周年＆2025年のラスト散歩を賑やかに楽しみ尽くす。

◆中島健人が急遽ピアノを生演奏！

28日（日）放送の「歳末DX」では、高田と中島は六本木・麻布十番でスペシャル散歩を行う。

実は六本木は、中島が子どもの頃から両親によく連れてきてもらっていた思い出の地。さらに散歩のスタート地である老舗洋菓子喫茶「アマンド」は、アイドルとしての第一歩となるうれしい報告を聞いた特別な場所だという。

そんな中島の思い出の地を巡りながら当時のエピソードの数々が明かされるとともに、高田と中島の縁を繋いだ中島の祖父の話や、中島が祖父から聞いたという高田の高校時代の知られざる姿も披露される。

さらに、2人は六本木エリアの今話題の最新スポットにも訪れる。

珍しい“たい焼き”を扱う「OYOGE」というお店の看板を見るなり高田が「泳げと言えば？」と投げかけ、中島が「たい焼きくん！」と答え息もぴったり。たい焼きらしからぬ形に驚きつつおいしさを大絶賛する。

そんな珍たい焼きをじっくり堪能しながら話に花を咲かせる2人は、中島が将来開いてみたいというお店の話に。それを聞いた高田は中島の夢に乗っかり、その隣に開きたいというお店を思いつき、中島は「負けそう！」と焦る。

ほかにも、焼き肉屋が営む絶品ハンバーガー屋では、2人で協力して生玉子をハンバーガーに落とすトッピングに挑戦。

おいしさ漂うメニュー名から興奮した中島が一口食べると「めっちゃうまい！」と感動し、高田に「これはやられたね！」と言わしめた和牛100パーセントの絶品ハンバーガーを食べたり、麻布十番の老舗本屋ではルーレットダーツで大騒ぎしたりと、2人は散歩を満喫する。

また、赤ちゃん連れなどが気軽に立ち寄って音楽を楽しめる麻布十番の小さな音楽劇場では、店員と観客に促される形で中島が急きょピアノの生演奏を披露することに。

小学生の頃からピアノを習い、自身のコンサートでも演奏するほどの腕前を持つ中島。その見事な演奏に赤ちゃんやお母さんたちは聴き入り、高田も「うまいね！弱っちゃったなぁ」と感服するほど。

はたして中島はどんな音色を聴かせてくれるのか？

◆“セクシー食レポ”に高田純次が溶ける!?

2025年の散歩納めとなる29日（月）の放送では、高田と中島は高さ330メートルという日本一の超高層ビルの中に約150店舗ものお店を構える話題の麻布台ヒルズへ。

洗練された家具を扱うお店を訪れた2人は、急きょ値段当てクイズを開催。しかし、観葉植物やソファなど、ことごとく値段予想を外してしまう。

また食品売り場では、ぬか漬けの専門店でアボカドや豆腐、ラフランスなど変わり種のぬか漬けを試食することに。そこで中島が語った見事な食レポに高田が思わず拍手する場面も。

さらに、厚さ0.03ミリという“世界一薄いチョコレート”を販売するお店では、中島がチョコレートに負けない甘くセクシーな食レポを披露し、高田は「僕が溶けちゃった！」と大興奮。

高田も対抗してセクシーな食レポに挑むのだが、その一言に中島は「もうただのスケベ親父！」と苦笑。はたして、高田が放った一言とは？

◆高田純次 コメント

中島先生のお孫さんとまさか仕事でご一緒するなんてね！ しかも、忙しい仕事の合間を縫って来てくれてうれしいね！ 以前、テレビ局のトイレで健人くんと会ったときに、「純次さん、僕の祖父を知っていますか？」って聞かれ「僕のおじいちゃんは高田さんの高校の時の担任だった」って言われてね。中島先生はとてもダンディで、健人くんと似てるのよ！ それにしても、すごい偶然ですよね。

健人くんは今回、ピアノ演奏の大サービスまでしてくれて、しかもその腕前がすごくて驚いちゃったよ。いろんな才能を持っているんだね。30代の今これだけ活躍してるから、70歳くらいになったら日本の一地域を治めているんじゃないかな！ 僕もちょっとね、今からピアノやりますから。

◆中島健人 コメント

純次さんとようやく共演することができました！ ずっと共演したかったので、とてもうれしかったですし、実は純次さんと初めて、偶然お会いしたのが六本木の飲食店だったので、そんなご縁のある六本木を一緒に歩けたということも感慨深かったですね。祖父から純次さんの当時の話もよく聞いていたので、今回の純次さんとの散歩を祖父は見守っていたと思います。

六本木や麻布十番エリアの散歩では、歴史を感じながら“今”を知れるという素敵な旅になった気がします。あと、麻布台ヒルズでは純次さんがある女性にときめいて、目が星になっていました（笑）。思わず「ときめいちゃダメです！」って言ったんですけど、すごく面白かったです。

急きょピアノ演奏もさせていただいたのですが、子どもたちがいっぱいいたので、どういう反応をするかなと思って見ていたのですが、ちゃんと自分の音を聴いてくれていてうれしかったですね。