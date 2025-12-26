外為サマリー：予想下回る都区部ＣＰＩを受け１５６円４０銭台に上伸 外為サマリー：予想下回る都区部ＣＰＩを受け１５６円４０銭台に上伸

２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円４１銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭程度のドル高・円安となっている。



２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円８３銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。欧米がクリスマス休場だったため取引は閑散だった。



この日の東京市場は円売り・ドル買いが優勢となっている。総務省が朝方発表した１２月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、生鮮食品を除く総合が前年同月比で２．３％上昇と市場予想（２．５％程度の上昇）を下回ったことから日銀による早期の追加利上げ観測がやや後退しているもよう。日経平均株価が続伸していることでリスク選好的な動きも出やすく、午前９時５０分ごろには１５６円４０銭台に乗せた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７８６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円３５銭前後と同６０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS