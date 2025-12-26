「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、三井海洋開発<6269.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社株は１１月２６日に上場来高値１万６７２０円をつけ、その後は調整局面となっているが、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているもよう。また、日足チャートで２５日移動平均線が下向きとなっていることもネガティブ視されているようだ。



同社株が人気化したきっかけは、１１月１２日に２５年１２月期通期の連結業績予想と期末配当計画を上方修正したこと。浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（ＦＰＳＯ）の建造工事が順調に進んだことなどから、営業利益の見通しは従来の６４８億４１００万円から６５４億７６００万円（前期比２８．２％増）に引き上げた。また、期末配当は従来計画比２０円増額の８０円とし、中間配６０円とあわせた年間配当は１４０円（前期は８０円）となる。



出所：MINKABU PRESS