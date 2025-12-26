東京V袴田裕太郎が湘南へ完全移籍…今季はレンタル先でJ2全試合に出場
東京ヴェルディは26日、DF袴田裕太郎(29)が湘南ベルマーレへ完全移籍することを発表した。
袴田は昨年に加入するもJ1で6試合の出場にとどまり、今季はロアッソ熊本に期限付き移籍してJ2で全試合に出場した。ただ熊本はJ3降格となり、同クラブを通じて「このクラブの十分な力になれなかった事、本当に申し訳ありません。1年間どんなに苦しい状況でもロアッソを信じて後押ししてくれたサポーターの皆さま、本当にありがとうございました。素晴らしい選手、スタッフ、サポーターの皆さんと闘えたこと誇りに思います」とコメントしている。
東京Vを通じては「期待に応えられず、とても悔しい気持ちでいっぱいです。エクストラトレーニングでたくさん鍛えていただいた森下コーチには、非常に感謝しています。良い報告が皆さんの耳に入るように、ここから成長した姿を見せられるよう頑張っていきます。本当にありがとうございました」とコメント。湘南を通じては以下のように伝えている。
「皆さん、初めまして。袴田裕太郎と申します。湘南ベルマーレのJ1昇格の力になれるよう、日々の積み重ねを大事にし、全力を尽くします!サポーターの皆さんと共に闘えること楽しみにしています。熱いご声援、よろしくお願いいたします」
