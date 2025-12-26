RADWIMPSの野田洋次郎が自身のInstagramを更新。リリー・フランキーとの2ショットを公開した。

■野田洋次郎、リリー・フランキーとの2ショットにクリスマスデコ

12月25日、野田は「Happy Holidays」「めりくり」と綴り、リリー・フランキーとの自撮りショットを2枚ポスト。1枚目は、黒いパーカーを着ている野田にサンタクロースの帽子、リリーはトナカイの角と“真っ赤なお鼻”のスタンプでかわいくデコレーションされ、2枚目は、柊と赤いリボンとベル、そして踊るサンタのスタンプでクリスマスムードを高めた。

RADWIMPSが出演した『日曜日の初耳学』（TBS系）では、野田が「一時期はリリーさんの家に入り浸っていた」と話すほど親密なふたり。これまでにも、“女子会”と称し、お互いの誕生日を祝い合ったり、旅行に行く写真が公開されていた。

投稿には「かわいい～～」「安定のカップルを今年も拝めて良かった」「今年も女子会楽しそう」「いつまでもラブラブでいてね」「クリスマス仕様にデコってるのもかわいい！」「さすがに可愛すぎる」「安定の女子会」「年々夫婦感増してる」など、ファンから多くのコメントが寄せられている。

