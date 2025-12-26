政府は２６日の閣議で、２０２６年度税制改正大綱を決定した。

所得税の課税が始まる「年収の壁」を１７８万円に引き上げる対応や、企業の設備投資を促す減税制度の創設が柱となる。来年１月の通常国会に関連法案を提出する。

年収の壁は現在の１６０万円を１７８万円に引き上げるとした。２６、２７年の時限措置として、基礎控除を最大限受けられる対象を現在の年収２００万円以下から６６５万円以下に広げる。納税者の約８割が対象となる見込みだ。

企業向けでは、生産設備や工場などに投資した際、最大７％を法人税額から差し引くことなどを認める減税制度の導入を示した。

このほか、住宅ローン減税を３０年末まで５年間延長する。中古住宅を購入した人の控除期間を新築と同じ最大１３年に延ばし、減税対象となる借入額も最大４５００万円に引き上げる。

投資信託などの運用益を非課税とするＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）は、「つみたて投資枠」を１８歳未満に解禁する。自動車の購入時に環境性能に応じて価格の最大３％を課税する「環境性能割」を２５年度末で廃止するといった内容も盛り込んだ。