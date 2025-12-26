「たまにしか服買わない」人へ！【ユニクロ】長く愛用できそう♡「大本命アイテム」

「たまにしか服を買わない」「失敗したくない」--そんな人にこそすすめたい、【ユニクロ】の名品をピックアップ。今季注目の “新定番” といえそうなパンツをはじめ、大人世代が本当に使えそうな「大本命アイテム」を厳選しました。素材のこだわりやシルエットの美しさに加え、流行に左右されないデザインばかりなので、ワードローブに静かに寄り添ってくれそうです。

端正な佇まいで毎日の装いになじんでくれそう

【ユニクロ】「トレンチコートリラックスフィット」\12,900（税込）

「本格トレンチコートのクラシカルなデザインディテールを採用」（公式オンラインストアより）しつつ、左右どちらを前にしても着られるジェンダーレス仕様が魅力。裏地にはチェック柄があしらわれ、袖をロールアップしてアクセントにするのも◎ 流行に左右されにくい正統派のデザインです。デイリーに取り入れやすい全4色展開で、長く付き合えるベーシックアウターを探している大人世代におすすめです。

控えめなケーブル編みで品のよさをプラス

【ユニクロ】「ミニケーブルクルーネックセーター」\3,990（税込）

公式オンラインストアによると「糸を起毛させた、やわらかく肌ざわりのよい素材」で、軽やかな着心地を楽しめそうな一枚。細かなミニケーブル編みが控えめな立体感を生み、デイリーに取り入れやすい上品さを添えてくれます。肩まわりにゆとりをもたせたボクシーシルエットで、体のラインを気にせず着られそうなのも魅力。シャツを重ねたりアウターの下に仕込んだりと、季節をまたいでレイヤードが楽しめるはず。全5色展開。

縦ラインがきれいに映えてスタイルよく見えそう

【ユニクロ】「マーメイドマキシスカート」\3,990（税込）

通勤にも子どもの参観にも対応できるのが、「きれいな落ち感のあるドレープ素材」を使用したマーメイドスカート。腰まわりは身体を締めつけず、裾だけが緩やかに広がるため、歩くたびに縦ラインがきれいに出そう。メリハリのあるシルエットで、シンプルなトップスでも装いがまとまりやすいのも魅力です。流行に左右されず大人から長く支持される形だから、ワードローブの定番として活躍してくれるはず。全3色展開。

立体シルエットで新定番パンツとなる予感

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

大人世代の “新定番パンツ” として提案したいのが、このバレルシルエットの一本。「ラクにはけるコットンブレンドジャージー素材」を使用しており、立体的な丸みが脚のラインを拾いにくいのが魅力です。購入者レビューでも40・50代の高評価が多く、年齢を問わず取り入れやすい形であることもうかがえます。カジュアルなステッチワークがほどよいポイントになり、長くワードローブに置いておきたいパンツとなるかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K