ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２６日、自身のＳＮＳと同局系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）で結婚したことを発表した。オリコンの「好きな女性アナウンサーランキング」で２年連続１位の人気アナの報告に、番組は祝福ムードに包まれた。

今年も女性アナウンサーの結婚が続いた。５月１日に日本テレビの“おしゃれ番長”郡司恭子アナがインスタグラムで結婚と挙式を発表。３か月後に第１子妊娠を発表し、今月２４日に出産した。同じく日本テレビの忽滑谷こころアナは７月２５日に、高校時代に出会った男性と結婚したことを発表した。

８月１６日はＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・後７時）などでおなじみの毎日放送（ＭＢＳ）清水麻椰アナが結婚を発表。東大医学部卒のフジテレビ藤本万梨乃アナは、同２６日に同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）で結婚を生報告。お相手が「ドクター」であることも打ち明けた。同じくフジの杉原千尋アナも今月８日、同局系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）で同局の番組に携わるカメラマンとの結婚を生報告した。

１１月には関西テレビの谷元星奈アナが結婚を発表。お相手は大学時代に知り合った一般男性で１９０センチと長身で、１５１センチの自身と約４０センチの差があることを明かし話題になった。