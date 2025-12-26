ガールズグループ「aespa（エスパ）」のメンバー、ジゼルが、BLACKPINK（ブラックピンク）のジェニーの「MelOn・ミュージック・アワード（MMA）」のステージで持ち上がった“態度問題”について直接説明した。

最近、オンラインコミュニティやSNSでは、20日に開かれたMMAで、ジェニーのパフォーマンスのときに歌手席に座っていたジゼルの姿が拡散し、論争となった。

映像の中でジゼルは足を組んだり、あごに手を当てたりしながら、比較的冷たい表情を見せており、これについて一部は「先輩歌手のステージに対するリアクションが足りない」「ほかのステージのときとは反応が違う」と指摘した。

論争が続くなか、ジゼルは21日、自身のSNSライブ放送を通じて当時の状況を説明した。ジゼルは「昨日あったMMA、楽しんでもらえただろうか。個人的には少し残念だった」とし、「席がいちばん後ろの隅で、ステージもよく見えなかったし、モニターや電光掲示板もちゃんと見えなかった」と明らかにした。視界が確保されなかったため、自然にステージを楽しんで反応するのが難しかったという説明だ。