映画には、人を笑顔にし、勇気を与える力があります。

ディズニーは、100年以上の長きにわたり物語を通じて世界中の人々に夢と希望を届けてきました。

その「物語の力」を、劇場に足を運ぶことが難しいこどもたちにも届けたい――

そんな想いから、ディズニーは2025年8月、こども病院支援の一環として新たに病院内で行う特別上映イベント「ディズニー・ムービー・モーメンツ」をスタートしました。

「ディズニー・ムービー・モーメンツ」福岡市立こども病院内病棟 ディズニー・アニメーション映画『ズートピア 2』特別上映 レポート

「ディズニー・ムービー・モーメンツ」最大の特徴は、劇場公開中の最新映画を病院の中で上映すること。

通常、映画鑑賞は劇場でのみ楽しめる体験ですが、ディズニーは公開から間もないタイミングで院内上映を実現しました。

これは、映画業界でもほとんど前例がない取り組みです。

闘病中のこどもたちは、感染症のリスクなどから映画館で映画を楽しむ機会が限られています。

そこで、ディズニーが病院に出向き、院内のプレイルームや会議室に設置されたモニターで、看護師や保育士が同席する環境のもと、安心して最新映画を鑑賞できる環境を提供。

家族も一緒に参加できるため、こどもたちにとってかけがえのないひと時となります。

福岡市立こども病院の病棟内プレイルームで大ヒット公開中『ズートピア 2』を上映

2025年はクリスマス当日に、ディズニーからこどもたちに向けた特別なクリスマスプレゼントとして、福岡市立こども病院で絶賛劇場公開中の映画『ズートピア2』が上映されました。

『ズートピア2』は劇場公開後、世界中で大ヒットを記録しており、全世界ではアニメーション史上最速の興行収入10億ドルを達成。

国内でもディズニー＆ピクサー・アニメーション史上最速での興行収入60億円を突破し、幅広い世代から愛されています。

会場となったのは、普段こどもたちの憩いの場となっている病棟内のプレイルーム。

赤ちゃんから19歳までの幅広い年齢のこどもたちとその家族、計52名が参加しました。

『ズートピア２』のキャラクターのぬいぐるみやパネルで装飾された会場に集まり、今か今かとワクワクしながら上映を待つこどもたち。

上映が始まると一瞬で映画の世界に引き込まれ、真剣な眼差しでスクリーンを見つめていました。

映画を見終わった感想についてこどもたちは、「入院中の病院でまさか映画が観られると思っていなかったのでとても嬉しかった」「映画から勇気をもらえた」と、楽しいクリスマスの思い出になった様子。

6か月の赤ちゃんと参加したお母さんは、

こどもと一緒に観る初めての映画体験になりました。

映画のストーリーにもウルッとしましたし、なにより入院中に子どもと一緒に観られたのが本当に嬉しかったです。

初の映画体験が『ズートピア２』だったので、一番好きな映画になると思います。

と語ってくださいました。

上映会を振り返り保育士である藤野明日翔さんは、

注射や検査などこどもたちには辛いことも多い中、『ズートピア２』を観られることを楽しみに頑張っていました。

長期で入院しているお子さんが多いので素敵なクリスマスプレゼントになったのではないかと思います。

こどもたちも普段できない経験ができたと思いますし、保護者の方にもいい気分転換にもなったのではないかと思います。

素敵な上映会でした。

と笑顔を見せました。

初開催は2024年8月、東京都世田谷区にある国立成育医療研究センターの入院病棟内のプレイルームにて、当時劇場公開中だったディズニー＆ピクサー最新作『インサイド・ヘッド２』が上映されました。

少しでも“映画館の気分”を味わってもらおうと用意した特別仕様の入場チケットを握りしめながら来場したこどもたちは、入口でスタッフにチケットをもぎってもらうと、ワクワクした様子で着席。

参加した方の中には、上映会を楽しみに治療や入院生活に励まれた患者さんや、午後に手術を控えた患者さんもおり、特別な空間の中で映画鑑賞を楽しみました。

ディズニー＆ピクサー最新作『インサイド・ヘッド２』こども病院向け上映会を国立成育医療研究センターで日本初開催第2回目の開催場所となったのは兵庫県立こども病院。

普段は病棟内で会議室として使われている一室をクリスマス装飾で華やかに彩り、こどもたちだけでなく家族も招待されました。

看護師・保育士同席のもと、体調が悪くなったら横になれるスペースも確保するなど万全の状態の中で、当時大ヒット公開中だった映画『モアナと伝説の海2』を上映。

病院スタッフからは、

今回のように映画を見させていただくことがこどもたちの気分転換にも繋がって、少しでも治療を頑張る意欲にも繋がるかなと思います。

“映画をみるぞ！“とみんなニコニコと、とても良い表情をしていました。

映画を観られる、など何か楽しいことがあると、”こんなことがあるから頑張る”と前向きな発言を聞くこともあります。

また、こども達の笑顔が多く見られる瞬間でもあるので、医療従事者にとっても意欲に繋がると思います。

と感想が寄せられました。

これからも物語の力で笑顔を届け続けるためにディズニーだからできる支援

希望、勇気、そして前向きな気持ちを届ける力を持っているディズニーの物語。

映画を観ることで「こんな楽しいことがあるから頑張る」と思える瞬間をつくる――それは、ディズニーだからこそできる支援のかたちです。

映画がもたらす感動と勇気を、もっと多くのこどもたちに届けたい。

「ディズニー・ムービー・モーメンツ」は、こどもたちとその家族に笑顔と希望を届ける活動として、今後も継続していきます。

劇場公開中の最新映画をこども病院内で上映する、ディズニーの新しい支援のかたち。

福岡市立こども病院内病棟にて実施された「ディズニー・ムービー・モーメンツ」ディズニー・アニメーション映画『ズートピア 2』特別上映のレポートでした☆

