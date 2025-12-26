¡Ö¸ºÈ¿¡×¤ËµðÈñ¡¢²Ô¤²¤ëÇÀ¶È¤Ø¡¡26Ç¯ÅÙ¡¢ÇÀÃÏÂç¶è²è²½¤Ï¿ä¿Ê
¡¡À¯ÉÜ¤Ï26Æü¡¢2026Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»ºÍ½»»¤Ï2025Ç¯ÅÙÅö½éÈæ1.1¡óÁý¤Î2Ãû2956²¯±ß¤È¤·¤¿¡£»ö¼Â¾å¤Î¡Ö¥³¥á¸ºÈ¿À¯ºö¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸òÉÕ¶â¤Ï¸º³Û¤·¤Ê¤¬¤é¤âµðÈñ·×¾å¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£29Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ò¹½Â¤Å¾´¹¤Î½¸Ãæ´ü´Ö¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ëÇÀÃÏ¤ÎÂç¶è²è²½¤ò¿ä¿Ê¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎÇÀ¶Èµ»½Ñ¤ä¿·ÉÊ¼ï¤ÎÆ³Æþ¤â¸å²¡¤·¤·¤ÆÀ¸»º¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¡¢¡Ö²Ô¤²¤ëÇÀ¶È¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥³¥á¤«¤éÇþ¤äÂçÆ¦¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¾ºî¤òÂ¥¤¹¸òÉÕ¶â¤Ï5.4¡ó¸º¤Î2612²¯±ß¤ò½¼¤Æ¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï27Ç¯ÅÙ¤«¤éÀ©ÅÙ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤À¡£
¡¡¥³¥á¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¤Ë¤Ï·×65²¯±ß¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤¿¡£´¥¤¤¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¼ï¤â¤ß¤ò¤Þ¤¯¡Ö´¥ÅÄÄ¾ÇÅ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÏÇÝË¡¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¡£