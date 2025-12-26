¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > 26Ç¯ÅÙÀ¯ÉÜÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê 26Ç¯ÅÙÀ¯ÉÜÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê 26Ç¯ÅÙÀ¯ÉÜÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê 2025Ç¯12·î26Æü 10»þ23Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡À¯ÉÜ¤Ï26Æü¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½ÐÁí³Û¤¬122Ãû3092²¯±ß¤Î2026Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È 26Ç¯ÅÙÍ½»»·èÄê¡¢Êë¤é¤·¤Ë±Æ¶Á¡¡¶µ°éÌµ½þ²½¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÎÏÅÀ ¢¡¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëÇã¤¤ÃíÊ¸»¦Åþ¡¡¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢½éÃÍ¤Ä¤«¤º¡¡Åì¾Ú¾å¾ì¡¡²Æì ¢¡¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À¿·¼Ö¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿à¼ö¤¤á¡Ö¥¦¥Á¤Î¤â¤³¤Î´é¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤w¡×¡¡Ç¼¼Ö½éÆü¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ä