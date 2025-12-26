26日は昼前まで暴風雪に注意 27日にかけては大雪にも注意を 最大で平地20センチ、山沿い80センチ予想《新潟》
日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。また、別の低気圧が北陸地方を東北東へ進んでおり、低気圧の周辺を中心に非常に強い風が吹いています。
新潟地方気象台によると県内は、大荒れや大しけとなっている所があります。さらに、上空には強い寒気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。
新潟県では、２６日昼前にかけて雪を伴った非常に強い風が吹き、暴風雪となるでしょう。２７日未明にかけて海は大しけとなり、警報級の高波となる見込みです。また、予想よりも寒気が強まったり、同じ地域で雪が降り続いた場合は、警報級の大雪となる可能性があります。
・２７日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 １０センチ
下越 山沿い ５０センチ
中越 平地 ２０センチ
中越 山沿い ８０センチ
上越 平地 １５センチ
上越 山沿い ８０センチ
佐渡 ５センチ
◆風の予想
・２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 ２３メートル （３５メートル）
下越 海上 ２５メートル （３５メートル）
中越 陸上 １５メートル （３０メートル）
中越 海上 ２５メートル （３５メートル）
上越 陸上 １５メートル （３０メートル）
上越 海上 ２５メートル （３５メートル）
佐渡 陸上 ２３メートル （３５メートル）
佐渡 海上 ２５メートル （３５メートル）
◆波の予想
・２６日に予想される波の高さ
上・中・下越・佐渡ともに ６メートル
・２７日に予想される波の高さ
下越 ６メートル うねりを伴う
中越 ４メートル うねりを伴う
上越 ４メートル うねりを伴う
佐渡 ６メートル うねりを伴う
２６日昼前にかけて暴風雪に警戒し、２７日未明にかけて高波に警戒してください。また、中越と上越の山沿いでは、２６日昼過ぎから夜遅くにかけて大雪に注意・警戒してください。
２６日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意を。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。