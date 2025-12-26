日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。また、別の低気圧が北陸地方を東北東へ進んでおり、低気圧の周辺を中心に非常に強い風が吹いています。



新潟地方気象台によると県内は、大荒れや大しけとなっている所があります。さらに、上空には強い寒気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。



新潟県では、２６日昼前にかけて雪を伴った非常に強い風が吹き、暴風雪となるでしょう。２７日未明にかけて海は大しけとなり、警報級の高波となる見込みです。また、予想よりも寒気が強まったり、同じ地域で雪が降り続いた場合は、警報級の大雪となる可能性があります。





◆雪の予想・２７日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 １０センチ下越 山沿い ５０センチ中越 平地 ２０センチ中越 山沿い ８０センチ上越 平地 １５センチ上越 山沿い ８０センチ佐渡 ５センチ◆風の予想・２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 ２３メートル （３５メートル）下越 海上 ２５メートル （３５メートル）中越 陸上 １５メートル （３０メートル）中越 海上 ２５メートル （３５メートル）上越 陸上 １５メートル （３０メートル）上越 海上 ２５メートル （３５メートル）佐渡 陸上 ２３メートル （３５メートル）佐渡 海上 ２５メートル （３５メートル）◆波の予想・２６日に予想される波の高さ上・中・下越・佐渡ともに ６メートル・２７日に予想される波の高さ下越 ６メートル うねりを伴う中越 ４メートル うねりを伴う上越 ４メートル うねりを伴う佐渡 ６メートル うねりを伴う２６日昼前にかけて暴風雪に警戒し、２７日未明にかけて高波に警戒してください。また、中越と上越の山沿いでは、２６日昼過ぎから夜遅くにかけて大雪に注意・警戒してください。２６日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意を。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意が必要です。