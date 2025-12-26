渋谷夜景×アート空間を満喫！ ホテルインディゴ東京渋谷、冬季限定イルミネーション “Shibuya Beats & Lights” 開催
渋谷カルチャーを体現する「ホテルインディゴ東京渋谷」では、11階の「Gallery 11（ギャラリーイレブン）」のテラスにて、冬季限定イルミネーション “Shibuya Beats & Lights” を開催中。
きらめく渋谷の夜景をバックに、レコードモチーフの回転イルミなど「渋谷の音楽カルチャー」がテーマのアート空間を満喫して。期間は、2026年2月14日（土）までを予定。
渋谷のルーツを光で表現。音楽カルチャーに浸る贅沢な夜
その街ならではの物語をアートやサービスで体現する「ホテルインディゴ」。渋谷のファッション・アート・音楽を軸に新しい魅力を発信してきたホテルインディゴ東京渋谷は、2025年の締めくくりとして、「渋谷の音楽カルチャー」をテーマにした冬季限定のイルミネーションを実施している。
レコード文化や音のリズムをイメージしたイルミネーションで、ここでしか出会えないエモーショナルな“ネイバーフッドストーリー”を体験して。
渋谷のネオンと光のアートが織りなすフォトジェニックなテラス空間
開放感あふれる「Gallery 11」のテラスに足を踏み入れると、そこには一面の華やかな光の世界が。渋谷の街が放つ色鮮やかなネオンと、アーティスティックなイルミネーションが混ざり合う、これまでにない絶景を目にすることができる。
輝く夜景をバックに、つい写真に収めたくなるほどフォトジェニックな空間を楽しもう。
足元を回る「光のレコード」が、冬の夜をドラマティックに演出
かつて渋谷の宇田川町は「世界一レコードショップが多い街」としてギネス認定されたことがあるほど、レコードとは縁の深い街。そんな渋谷のレコード文化を讃え、テラス床面には、緩やかに回転するレコードをモチーフにした光のアートが投影される。
テラスを鮮やかに満たすイルミネーションと、こだわりの光の演出が、ほかでは体験できない思い出の一部に。
なお、イルミネーション“Shibuya Beats ＆ Lights”は、ホテルインディゴ東京渋谷に宿泊する方、およびオールデイダイニング「Gallery 11」を利用する方限定で楽しむことができる。
この冬の旅行やダイニング体験をビビッドに照らし出す、輝きに満ちたひとときを過ごしてみては。
