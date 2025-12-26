GENSEN HOLDINGSは、「大江戸温泉物語Premium 岩手花巻」を12月19日に開業した。

客室は露天風呂付客室を新設したほか、一部を和の設えとベッドを組み合わせた和ベッドルームへ改装し、和室・洋室・和洋室など多様なタイプをそろえる。

館内には、岩手・花巻の自然と文化をテーマにした吹き抜けのロビーとプレミアムラウンジを設置し、ラウンジには暖炉とドリンクカウンターを備える。ドリンクカウンターではコーヒーやソフトドリンク、ビールやワインなどのアルコール類を滞在中無料で提供する。

温泉は既存の露天風呂を拡張し、渓谷の景色を一望できるインフィニティ温泉として整備した。崖から突き出した造りの湯船から、四季や時間帯で変化する渓谷の景観を眺めながら入浴できる。

レストランは四季の彩りを感じさせる空間に一新し、大きな窓から松の木と季節の景色を望めるようにした。岩手初出店を記念し、グループ各施設で提供してきたシェフ考案のオリジナルメニューをそろえ、鶏胸肉と彩り野菜のトンナートやズッキーニと合鴨スモークのカルパッチョなどを用意するほか、ライブキッチンでは花巻市産の白金豚のローストを提供する。

館内には大型遊具やすべり台、レストスペースを備えたキッズパークも設け、子ども向けの遊び場も設置する。

アクセスは、JR花巻駅または東北自動車道花巻南インターチェンジ（IC）から車で約20分。