2026年の干支“午”をモチーフにした商品と、ウマウマな馬力グルメが勢揃い！「グランスタ東京」の新年の幕開けを彩るフェア開催
◆2026年の干支“午”をモチーフにした商品と、ウマウマな馬力グルメが勢揃い！「グランスタ東京」の新年の幕開けを彩るフェア開催
JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」では、2025年12月26日（金）から2026年1月9日（金）の期間、新年の幕開けを彩るフェア「HAPPY UMA YEAR 2026」を開催。
2026年の干支である“午（うま）”をモチーフにした限定のかわいらしいアイテムを中心に、新年の運気を呼び込むバラエティ豊かなメニューが勢揃い。ギフトにもぴったりのラインナップを見逃さないで！
【AM STRAM GRAM nobolyquedaly】ダーラナホースのキャロットケーキ
「AM STRAM GRAM nobolyquedaly」にて販売される、キュートな「ダーラナホースのキャロットケーキ」はグランスタ東京限定の新作。すりおろした人参がたっぷりと使われ、シナモンとキャラウェイシードのスパイシーな香りを効かせて丁寧に焼きあげられた、小ぶりながらも本格的なキャロットケーキ。上には濃厚なクリームチーズが贅沢にトッピングされている。幸せを運ぶダーラナホースをモチーフにしたスイーツで、「午」年となる2026年の華やかな始まりを彩って。
DATA
■ダーラナホースのキャロットケーキ
価格：1個 560円（税込）
店舗：AM STRAM GRAM nobolyquedaly（グランスタ東京／改札内B1F 銀の鈴エリア）
【銀座 甘楽】上生菓子詰合せ
干支「午」の焼き印が押された桃山や、東京駅の銀の鈴をモチーフにした練り切りなど、新春にぴったりな華やかな上生菓子が楽しめるグランスタ東京限定の詰合せ。帰省の手土産や年末年始のお茶請けに最適な、心温まるおめでたいデザインが魅力的。なくなり次第終了なので、早めにチェックしてみて。
DATA
■上生菓子詰合せ
価格：6個入 2,148円（税込）
店舗：銀座 甘楽（グランスタ東京／改札内B1F 銀の鈴エリア）
※販売期間：2025/12/26（金）〜なくなり次第終了
【Fairycake Fair】ベイクド新春午（うま）カップケーキ
かわいらしい馬の顔がデコレーションされた新春限定カップケーキ。初日の出を思わせるいちごのアイシングと、黄色のレモンアイシングが合わせられた華やかな3種のアソート。やさしい甘さと香ばしさが広がる、紅茶をベースにしたカップケーキを味わってみて。
DATA
■ベイクド新春午（うま）カップケーキ
価格：5個入 1,900円（税込）
店舗：Fairycake Fair（グランスタ東京／改札内B1F 銀の鈴エリア）
※販売期間：2025/12/26（金）〜なくなり次第終了
【香炉庵 KOURO-AN】大福どらやき
看板商品「黒糖どらやき」に、大きめの求肥が入れられた期間限定の「大福どらやき」が登場。干支の刻印「午」の焼き印が押され、“大きな福（餅）が訪れますように”という思いが込められている。新年のご挨拶の際にいかが。
DATA
■大福どらやき
価格：1個 280円（税込）
店舗：香炉庵 KOURO-AN（グランスタ東京／改札内B1F 銀の鈴エリア）
※販売期間：2025/12/26（金）〜2026年1月上旬
【ヒトツブ カンロ】（左）縁起缶キャンディ 白うま／（右）縁起缶キャンディ 紅うま
“何かいいコトあるかもね？”縁起缶キャンディシリーズの、2026年の干支「うま」バージョン。小粒アップル味とヨーグルト味の2種アソート。かわいらしいサイズ感で、プチギフトにおすすめ。
DATA
■（左）縁起缶キャンディ 白うま／（右）縁起缶キャンディ 紅うま
価格：各1缶 550円（税込）
店舗：ヒトツブ カンロ（グランスタ東京／改札内B1F 丸の内坂エリア）
※販売期間：販売中〜なくなり次第終了
