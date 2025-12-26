アロフト東京銀座のいちごビュッフェはフレッシュいちごが食べ放題！7種類のソースとトッピングで“味変”を楽しんで
アロフト東京銀座の2階「The WAREHOUSE」では、まるでいちご狩りのような「いちごの収穫祭」ビュッフェを開催。第1弾の期間は、2025年12月22日（月）から2026年2月28日（土）まで。
フレッシュいちご食べ放題に加え、7種類のソースとトッピングで“味変”もできる特別なプランが登場。サラダバーもセットになり、満足のラインナップに。いちご狩りに訪れたかのような贅沢な体験をどうぞ。
「紅ほっぺ」「かおり野」2品種のフレッシュいちご食べ放題のほか希少品種も
「いちごの収穫祭」第1弾の今回は、「紅ほっぺ」と「かおり野」2品種のフレッシュいちごを食べ放題でお届け。さらに、数量限定で人気品種「あまおう」と希少な白いちご「ミルキーベリー」も味わえる贅沢な内容。数種類のいちごの中から好みのいちごを探してみるのもいいかも。
7種類のソース＆トッピングで自分だけのオリジナルいちごスイーツを
注目したいのは、味変しながら“無限いちご”を楽しめる7種類のソース＆トッピング。定番の練乳に加え、チョコレートソース、いちごチョコレートソース、ホワイトチョコレートソース、さらにアラザンやハートカラースプレー、チョコクランブルなど、SNS映えするデコレーションがたっぷりと用意される。自分だけのオリジナルいちごスイーツを作る、遊び心あふれるひとときを体験してみて。
◆ビュッフェの会場は？
洗練された品々がカジュアルに味わえる銀座の新しいソーシャルスポット
「アロフト東京銀座」2階にある「The WAREHOUSE」は銀座に新しく生まれたダイニングスポット。インダストリアル感のある内装に、モダンとビンテージが共存する空間はスタイリッシュ。セミオープンキッチンから提供されるメニューは、選りすぐりの素材を使ったアメリカンカジュアル。大切な人との時間を存分に楽しんで。
