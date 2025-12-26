¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£¼¢²ì¸©¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¤¤Á¤´¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½
¢¨²èÁü¤Ï2Ì¾ÍøÍÑ
¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸ ¥Ý¡¼¥È ¥Ë¥ª¡×¤è¤ê¡¢¤¤¤Á¤´¿Ô¤¯¤·¤Î¡ÖStrawberry Afternoon Tea¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¼¢²ì¸©½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¤¤Á¤´¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¥à¡¼¥¹¤ä¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¢¥°¥é¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¤é¤á¤¯¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡£¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
¼¢²ì¸©½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¤¤Á¤´¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤é¤á¤¯¥¹¥¤¡¼¥Ä
¼¢²ì¸©½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¤¤Á¤´¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤Ç´¥ÇÕ¤ò¡£
¥¹¥¿¥ó¥É1ÃÊÌÜ¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¤¤¤Á¤´¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤Á¤´¥à¡¼¥¹¡×¤ä¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥é¥¤¥Á¤Î¥ô¥§¥ê¡¼¥Ì¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¥Þ¥«¥í¥ó¡×¡¢¡ÖÎýÆý¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¡¢¡Ö¥í¡¼¥º¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥à¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤é¤á¤¯Èþ¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£
¤¤¤Á¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â
2ÃÊÌÜ¤Ç¤â¤¤¤Á¤´¤ò´®Ç½¤·¿Ô¤¯¤¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡×¡¢¡Ö¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¼¢²ì¸©½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¤¤Á¤´¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤òÁÇºà¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
ÈüÇÊ¸Ð¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤â´®Ç½
¥¹¥¿¥ó¥É3ÃÊÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥í¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¶á¹¾µí¤È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥¯¥í¥±¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥«¥Ö¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¤Ê¤ÉÁ´5¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£¤Ì¤¯¤â¤ê´¶¤¸¤ë¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï¡¢´¨¤µ¿¼¤Þ¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ÈüÇÊ¸Ð¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÀä·Ê¤Î¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µÌ£¤ï¤¦¶Ë¾å¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¢¡¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î²ñ¾ì¤Ï¡©
ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÈÊ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê
¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸ ¥Ý¡¼¥È ¥Ë¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¿©ºà¤Çºî¤ëÃÏ»ºÃÏ¾Ã¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
